Peu de changements pour les bals des finissants en Outaouais

La santé publique du Québec a finalement tranché, mardi : les bals des finissants seront autorisés à compter du 8 juillet et devront avoir lieu à l’extérieur, sous un chapiteau. Un maximum de 250 personnes pourront être rassemblées et le port du masque ne sera pas obligatoire.

Malgré ce revirement de situation, il n'y aura pas de changements aux activités déjà prévues pour plusieurs écoles, dont celle du Centre de services scolaire des Draveurs.

Nos quatre écoles secondaires n'ont pas l'intention d'organiser de bal des finissants , a expliqué le conseiller en communication par intérim du centre de services scolaire, Mathieu Daoust.

L’annonce du gouvernement Legault arrive un peu à la dernière minute. Une citation de :Mathieu Daoust, Centre de services scolaire des Draveurs

Il a expliqué que le manque de temps pour préparer un événement aussi important et le fait que le personnel sera en vacances à compter du juillet étaient les raisons principales de cette décision.

Une remise de diplômes symbolique est toutefois prévue au primaire et au secondaire , a-t-il ajouté.

À l'école secondaire Mont-Bleu, on conserve ce qui avait déjà été prévu avant l'annonce. Depuis plusieurs semaines, un comité formé de membres du personnel et d'étudiants planche sur une journée de graduation qui doit avoir lieu au Centre Asticou, entre 10 h et 15 h, le 21 juin.

Remise de prix, remise des diplômes, lancer du mortier, photos et repas ont été planifiés pour permettre aux finissants de célébrer, tout en respectant les mesures sanitaires.

Ça nous a pris par surprise, l'annonce d'hier, mais je peux vous dire qu'on a fait en sorte d'organiser une belle activité pour souligner la fin du secondaire de nos élèves , a assuré Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu. Ce n'est pas un bal des finissants à proprement parler, mais c'est une activité offerte à tous, gratuite et qui souligne très convenablement la fin du secondaire de nos élèves finissants.

Pierre Ménard, directeur de l'École secondaire Mont-Bleu (Archives) Photo : Radio-Canada

Comme il y aura près de 210 finissants présents, il aurait été impossible d'inviter les parents à cette journée d'activités. On a travaillé, pas plus tard qu'aujourd'hui, pour faire en sorte qu'il y ait une diffusion en direct de la remise des diplômes , a expliqué M. Ménard.

[Les élèves] ont participé activement ou du moins, ils ont été consultés régulièrement, sur l’élaboration de cette journée. Une citation de :Pierre Ménard, directeur de l'École secondaire Mont-Bleu

Des photographes seront également chargés de prendre en photo chacun des élèves lors de la remise des diplômes afin de remettre un souvenir aux parents et aux élèves.

Au Collège Saint-Joseph, des activités similaires sont également prévues et c'est dans la chapelle que les finissantes pourront célébrer leur graduation, mais la date ne change pas. On ne voulait pas non plus repousser le bal deux semaines après la fin de l’école , a mentionné Élizabeth Rioux, l'une des finissantes.

Le directeur général du Collège Saint-Alexandre, Mario Vachon, a indiqué que, malgré les assouplissements permis à compter du 8 juillet, ni le bal ni la remise des diplômes ne seront reportés. Tout doit avoir lieu comme prévu, à la date convenue, le 21 juin.

Au Collège Nouvelles Frontières, l'annonce de mardi en a fait sourire plus d'un, même si aucun changement n'est à prévoir pour le bal des finissants.

On a comparé, avec le comité du bal, les pour et les contre et on a trouvé qu’il y avait beaucoup plus de contre à changer la date de l’événement et à le repenser, plutôt que de suivre la ligne directrice qu’on avait pour la célébration de fin juin , a fait valoir Zachary Poulin, président du conseil étudiant du collège.

La célébration aura donc bel et bien lieu le 23 juin. Une cérémonie a toutefois été incluse, en soirée, pour la remise des diplômes, à laquelle les parents pourront assister, selon ce dernier.

Un délai insuffisant

Mercredi, l’Association québécoise du personnel de direction des écoles a demandé au ministère de l’Éducation de laisser chaque école organiser des activités de reconnaissance selon ses capacités organisationnelles .

Un bal des finissants se prévoit normalement sur une année scolaire complète , a expliqué le président de l’association, Carl Ouellet. La très grande majorité des écoles ont déjà organisé des activités de reconnaissance dans leurs milieux .

Il serait impossible, en pleine fin d’année scolaire pandémique, de planifier un bal traditionnel en quelques jours. Une citation de :Carl Ouellet, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles

Ce dernier souligne que l’enjeu du personnel doit être pris en considération. Il y a une pénurie de personnel scolaire tout au long de l’année scolaire, imaginez en juillet! a-t-il fait valoir.

Avec les informations de Rosalie Sinclair, de Mama Afou et de Camille Boutin