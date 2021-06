La personne derrière la rue : l’histoire de Frank Carrel

Fils de James Carrel et de Josepha Butchard, Frank Carrel est né en 1870 à Québec. Il y est mort en 1940.

Durant sa jeunesse, son père fut le directeur du journal anglophone The Quebec Daily Telegraph, devenu The Quebec Chronicle-Telegraph. Le jeune Frank hérite de cette responsabilité à la mort de James, en 1891.

Frank Carrel est considéré par plusieurs comme un visionnaire, puisqu’il a rapidement vu le potentiel touristique et patrimonial de la ville de Québec.

Il avait réalisé que Québec était une ville patrimoniale et que ce qui faisait la richesse de Québec, c'était son patrimoine , explique Jean-François Caron en entrevue à l'émission Première heure.

Premier carnaval d’hiver

Frank Carrel a beaucoup voyagé au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Il observait des choses un peu partout dans ses voyages et après ça, il voulait implanter ça un peu à Québec pour développer la ville , relate l'historien.

L’homme d’affaires a lancé l’idée d’un carnaval d’hiver pour animer la ville durant la saison morte. C’est donc en 1894 qu’a lieu le tout premier carnaval de Québec. L’événement, mis sur pause à quelques reprises en raison des deux guerres mondiales et de la crise économique de 1929, revient de façon sporadique pendant les années suivantes avant de devenir un événement annuel à partir de 1955.

Le carnaval d'aujourd'hui a exactement les mêmes objectifs que Frank Carrel avait à l'époque, c'est-à-dire faire tourner l'économie quand on est dans une période où normalement ça ne roule pas , ajoute Jean-François Caron.

Gravure du fort de glace construit lors du Carnaval de Québec de 1894. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) / A. Sabiston and Co

Politicien

De 1918 jusqu’à sa mort, Frank Carrel devient conseiller législatif du Québec, l’équivalent d’un sénateur au fédéral (le conseil législatif du Québec a été aboli en 1968). Il milita entre autres pour la préservation des monuments et édifices patrimoniaux de la ville.

Un de ses derniers chevaux de bataille pendant sa carrière politique fut l’obtention du droit de vote pour les femmes.

Il disait que c’était une insulte pour les Québécoises de ne pas pouvoir voter alors que toutes les autres femmes au Canada pouvaient le faire , indique Jean-François Caron.

L’adoption du droit de vote pour les femmes se fait finalement quelques mois avant sa mort, en 1940.

Frank Carrel au moment où il était conseiller législatif. Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec

Les premiers pas du club Rotary de Québec

Au courant de sa vie, Frank Carrel a accompli beaucoup de choses pour la communauté de Québec. Il a notamment été président de la Literary and Historical Society of Quebec (société historique anglophone) en plus de fonder le Club canadien et le Club automobile de Québec.

Mais Frank Carrel est particulièrement connu comme étant le père fondateur du club Rotary, qui a vu le jour en 1919 à Québec.

C’est une association d’entraide et souvent, c’est des hommes d’affaires qui sont là-dedans. Pour eux c’est une occasion de se rencontrer, mais c’est beaucoup de rendre service à la société , affirme l’historien.

D’ailleurs, à l'occasion de son 102e anniversaire, le club Rotary inaugurera une plaque funéraire en l’honneur de Frank Carrel. Le dévoilement de la plaque aura lieu le 17 juin à 10 h 30 au cimetière Mount Hermon, à Sillery.

Avec des informations de Claude Bernatchez