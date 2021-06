Discussion avec mes parents vendu à l’international

Discussion avec mes parents, dont la saison 3 a pris fin en décembre 2020, suit le quotidien de François Morency et ses visites à la maison familiale du quartier Saint-Sacrement à Québec. Des moments qui donnent toujours lieu à des échanges colorés entre l’humoriste, ses parents, sa sœur et son frère. La série est inspirée d’un livre du même nom publié par François Morency en 2017.

L’intérêt qu’a suscité Discussion avec mes parents nous remplit de fierté , a affirmé Guillaume Lespérance, producteur de l’émission. C’est formidable de voir que cette comédie originale et facilement adaptable peut plaire à des auditoires de partout dans le monde.

La série humoristique, qui mélange fiction et réalité, est la comédie la plus écoutée sur ICI Radio-Canada Télé et sa troisième saison a battu des records d’audience. Une quatrième saison est déjà en production et une cinquième est en développement.

Un contrat d’option pour la série a également été conclu avec deux boîtes de production, l’une belge, l’autre allemande, grâce à une collaboration avec le distributeur international Aroma TV.