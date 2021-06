Une éclipse de Soleil annulaire partielle dans le ciel estrien

C’est un phénomène exceptionnel et rare qui se produit lors d’une éclipse solaire où la lune est à son point le plus loin de la terre. Son diamètre apparent ne va pas arriver à cacher complètement le disque solaire. Lorsque la lune sera centrée sur le soleil, il restera un anneau de soleil lors du lever de soleil , explique le coordonnateur scientifique à l’Astrolab du Mont-Mégantic, Sébastien Giguère.

Il mentionne que c’est la région du Grand-Nord québécois qui aura droit au spectacle astronomique complet.

À Sherbrooke, environ 77 % du soleil sera caché par la lune au lever du soleil. Il faudra avoir un horizon à l’est le plus dégagé possible. Le maximum de l’éclipse se produira vers 5 h 30-5 h 40, soit environ 40 minutes après le lever du soleil. Nous aurons un beau spectacle à ce moment-là. Par la suite, la lune va se retirer. Une citation de :Sébastien Giguère, coordonnateur scientifique à l’Astrolab du Mont-Mégantic

Le coordonnateur scientifique à l’Astrolab du Mont-Mégantic rappelle qu’il ne faut pas regarder le soleil directement lors d’une éclipse.

Le soleil n’est pas plus dangereux qu’habituellement, mais nous n’avons pas chaque jour à le fixer. Pour observer l’éclipse, il y a différents moyens comme des lunettes ou la projection indirecte , mentionne Sébastien Giguère.

Le coordonnateur scientifique à l’Astrolab du Mont-Mégantic fait la différence entre l’éclipse solaire qui a eu lieu à la dernière pleine lune, il y a deux semaines, et le phénomène de jeudi matin.

Nous avions un alignement soleil, terre et lune. La lune est passée à ce moment-là dans l’ombre de la terre. Nous avons eu droit à une éclipse de Lune le 26 mai dernier. Deux semaines plus tard, la lune est rendue à passer entre la terre et le soleil. C’est la nouvelle lune comme chaque mois. Mais jeudi matin, l’alignement est parfait, donc il y aura une éclipse de Soleil , explique M. Giguère.

Une présentation interactive sera les réseaux sociaux sera faite par l’Astrolab du mont Mégantic sur les réseaux sociaux. Une carte du Québec a aussi été publiée.

L’Estrie se retrouvera en plein cœur de la prochaine éclipse solaire totale en avril 2024.