EN DIRECT à 11 h : annonce de mesures pour inciter les Manitobains à se faire vacciner

Le premier ministre Brian Palister, accompagné du président-directeur général de la Société manitobaine des alcools et des loteries Manny Atwal, annoncera des mesures pour inciter les Manitobains à se faire vacciner.

Mardi, Brian Pallister a annoncé la création d’une fiche d’immunisation que pourront obtenir tous les Manitobains ayant reçu deux doses de vaccin. Ces cartes permettront entre autres de ne pas s’isoler pendant 14 jours au retour d’un voyage dans une autre province canadienne.

Brian Pallister a présenté cette carte comme une façon d’inciter les Manitobains à se faire vacciner contre la COVID-19.

Le Manitoba offre aussi depuis la semaine dernière des subventions à des organismes communautaires qui sont en mesure d'encourager des parties de la population à se faire vacciner, par exemple par des campagnes d’information ou en organisant des cliniques temporaires dans leurs milieux de vie.

Dans certains milieux et certaines régions de la province, comme le sud-est, la proportion de la population encline à recevoir le vaccin est plus basse qu’ailleurs, ce qui a inquiété les autorités provinciales et amené la province à mettre en place des mesures incitatives.

Le Manitoba est sous le coup d’ordonnances sanitaires restrictives pour contrer une troisième vague de COVID-19 qui met à mal son système de santé. Selon les autorités, ces restrictions semblent porter fruits. Les derniers jours ont vu des bilans de nouveaux cas quotidiens moins lourds.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, tiendra lui aussi une conférence de presse à 14 h 30 mercredi pour annoncer de nouveaux ordres sanitaires, qui pourraient se traduire par un assouplissement des mesures en extérieur.

Radio-Canada Manitoba diffuse ces deux points de presse en direct avec l’aide d’un interprète.

