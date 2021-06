Les régions rurales de l'Alberta peinent à vacciner leur population

Dans certaines communautés rurales de l’Alberta, les résidents âgés de 12 ans et plus ne sont qu'environ 20 % à avoir obtenu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, alors que la moyenne est de 67 % dans l’ensemble de la province. Entre méfiance, hésitation et accessibilité, de nombreux facteurs entrent en jeu dans ces collectivités.

À Edson, une municipalité rurale située à environ 200 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, la communauté est partagée à l’idée de se faire vacciner ou non contre la maladie.

C’est très délicat , explique Sabia Saincher qui y dirige une pharmacie offrant la vaccination.

J’ai du mal à convaincre ceux qui ont des idées préconçues sur la vaccination, mais nous faisons de notre mieux pour changer les mentalités. Une citation de :Sabia Saincher, pharmacienne à Edson

Sabia Saincher estime tout de même que la vaccination va bon train dans sa région. Photo : Radio-Canada / DANIELLE KADJO

Disparités importantes

Quelque 16 000 habitants sont pris en compte par Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ) dans la zone médicale d’Edson, au centre de la province.

Mardi, 53,8 % des résidents de 12 ans et plus y avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Ce pourcentage diminue considérablement dans les municipalités rurales situées loin des grandes villes comme Calgary ou Edmonton.

La zone de High Level, au nord de la province, affiche le plus bas taux de couverture vaccinale des 12 ans et plus avec 18,7 % d'entre eux, ayant reçu une première dose de vaccin. Il tombe à 13,4 % quand on prend en compte toutes les tranches d’âges.

L’approvisionnement en vaccin n’est pas un problème

La médecin hygiéniste en chef pour la zone centre, Ifeoma Achebe, explique difficilement l'écart entre les zones urbaines et les zones rurales. Elle note cependant que la situation était similaire avant la pandémie pour ce qui est de l'administration des vaccins.

L’approvisionnement en vaccin n’est pas un problème, dit-elle. Les zones reçoivent chacune les mêmes approvisionnements en fonction de leur population. C'est juste une question de personnes qui veulent bien en bénéficier et se faire vacciner.

Cela varie d’un endroit à l’autre, mais le taux de vaccination n’est pas où nous aimerions qu’il soit. Une citation de :Dre Ifeoma Achebe, médecin hygiéniste en chef pour la zone centre

Facteurs multiples

Dans la municipalité rurale d’Edson, certains habitants estiment que le vaccin a été développé trop rapidement, à leur goût, pour être sans danger. D’autres disent rencontrer des obstacles en ce qui a trait à son accessibilité.

Ils évoquent notamment le fait de ne pas avoir de téléphone pour prendre rendez-vous ou de vivre en dehors de la municipalité dans laquelle ils doivent se rendre pour se faire vacciner dans une pharmacie participante ou au centre de santé communautaire de AHSServices de santé Alberta .

C’est le cas d’un passant interrogé par hasard qui ignorait que la pharmacie de laquelle il venait de sortir offrait le vaccin contre la COVID-19, alors qu’il expliquait ne pas savoir où aller pour se le procurer. Il y est retourné immédiatement et en est ressorti, tout sourire, avec un rendez-vous pour le lendemain.

Nous savons qu'il y a plus de travail à faire et nous continuerons d'élargir l'accès [à la vaccination] , a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Tom McMillan.

Selon lui, la province travaille avec ses partenaires, incluant les Premières Nations et le gouvernement fédéral, pour offrir davantage de cliniques temporaires et d'autres outils au cours des prochaines semaines.

Le 8 juin, 53,8% des résidents de 12 ans et plus de la zone d'Edson avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / DANIELLE KADJO

Ce n’est pas si inhabituel , dit un expert

Un professeur en sciences politiques à l’Université de Lethbridge, Lars Hallstrom, constate que cette disparité existe depuis toujours.

La vraie question, dit-il, se divise en quatre grands axes : culturels, idéologiques, comportementaux et sociaux, dans le cas des régions éloignées et isolées.

Il estime que le fait que la COVID-19 ait tardé à se propager dans les communautés rurales a joué un rôle important dans cette situation, laissant croire aux gens que le virus n’était pas dangereux et que la vaccination était encore moins nécessaire : Il y a encore des défis en ce qui concerne le port du masque, la vaccination, l’hésitation et ceux qui essaient de gagner du temps .

Nous savons que le simple fait de donner aux gens des preuves de l'efficacité et de l'innocuité des vaccins ne fonctionne pas. Une citation de :Lars Hallstrom, professeur en sciences politiques à l’Université de Lethbridge

Problèmes structurels plus larges

Lars Hallstrom croit aussi qu'il existe des problèmes structurels plus larges, que le niveau d'éducation entre en jeu, tout comme le manque d’accès aux soins de santé qui peut être un facteur aggravant.

Il ajoute que les citoyens ruraux, en particulier au-dessus d'un certain âge, ont tendance à retarder leurs visites chez leur médecin pour demander des soins de santé et juste s'engager avec le système de santé de manière plus large. Ainsi, lorsque vous commencez à additionner ces éléments, vous vous retrouvez avec une population qui est peu encline à se lancer dans un processus de vaccination , explique M. Hallstrom.

Les communautés rurales étant généralement connues pour être de petites et soudées, il croit qu’une stratégie efficace consiste, dans un premier temps, à identifier des gens locaux pour défendre la vaccination et les mesures de santé publique afin de bâtir une relation de confiance plus ancrée au sein de ces collectivités.