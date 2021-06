COVID-19 : l'Ontario recense moins de 500 cas pour un 2e jour de suite

Il y a 411 nouveaux cas de coronavirus et 33 morts de plus en Ontario mercredi.

Il s'agit du plus faible nombre de nouvelles infections en une journée depuis le 25 septembre.

Il y a 97 nouveaux cas à Toronto, 72 dans la région de Peel, 35 dans la région de Waterloo, 26 dans la région de York et 25 à Hamilton.

Le nombre de décès est plus élevé mercredi qu'au cours des derniers jours, mais le ministère de la Santé explique que c'est en partie à cause du rattrapage de données. Onze de ces décès ont eu lieu en avril et mai, précise la province.

Plus de détails à venir