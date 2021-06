La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0,25 %

Le taux directeur de la banque centrale canadienne demeure inchangé depuis le 27 mars 2020, au moment où l'économie du pays se relève toujours après 15 mois de mesures sanitaires et de confinement.

Malgré les progrès rapides accomplis au pays ces dernières semaines par la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui laisse présager une relance prochaine de l'activité économique, la Banque du Canada affirme qu'elle n'augmentera pas son taux directeur tant que l'économie n'aura pas repris.

Bien que la croissance de l'économie canadienne ait été inférieure à ses prévisions au premier trimestre de 2021, la Banque du Canada précise dans un communiqué que les dépenses des ménages plus élevées que prévu et l'augmentation des importations au cours de cette période laissent présager une hausse de la confiance des consommateurs et de la demande.

L'institution affirme par ailleurs s'attendre à un rebond notable de l'activité économique de cet été, alors que la vaccination progresse et que les gouvernements provinciaux assouplissent les restrictions économiques.

