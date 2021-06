COVID-19 : la vaccination joue un rôle majeur dans les hospitalisations en Saskatchewan

Les autorités sanitaires font le même constat en ce qui concerne les unités de soins intensifs dans la province. Quarante des 46 personnes admises aux soins intensifs au mois de mai n’étaient pas vaccinées ou avaient reçu une première dose de vaccin récemment.

Les six personnes restantes avaient reçu leur première injection de vaccin contre la COVID-19 depuis au moins trois semaines.

Le même mois, 91,9 % des 5296 infections à la maladie répertoriées l’ont été chez des personnes qui n’étaient pas vaccinées ou qui avaient reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 depuis moins de trois semaines.

Le spécialiste de soins intensifs de Saskatoon, Hassan Masri, voit dans ces nombres quelque chose de très significatif .

Avec la vaccination, on voit de moins en moins de personnes hospitalisées. Une citation de :Dr Hassan Masri, spécialiste de soins intensifs à Saskatoon

Au cours d’une conférence de presse mardi, le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, a également affirmé que les données montraient que la vaccination de la population joue un rôle majeur dans les hospitalisations à travers la province.

C’est un constat similaire concernant les décès dans la province au mois de mai.

Sur les 28 décès qu’a déplorés la Saskatchewan sur cette période, 21 sont survenus chez des personnes qui n’étaient pas vaccinées ou qui avaient reçu leur première dose de vaccin depuis moins de trois semaines.

Les sept autres décès sont survenus chez des personnes qui avaient reçu une première dose depuis plus de trois semaines. Mais la province a affirmé que toutes ces personnes avaient plus de 60 ans et souffraient d’autres problèmes de santé également.

Selon le Dr Masri, les preuves s’accumulent pour montrer que les personnes vaccinées sont efficacement protégées contre les symptômes de la COVID-19 et de ses formes sévères.

Mais il rappelle à la population d’être prudente et de suivre les directives sanitaires. Le vaccin n’est pas un interrupteur.

Les chances de se retrouver à l’hôpital ou aux soins intensifs après avoir reçu une première dose de vaccin depuis moins de trois semaines restent bien présentes. Une citation de :Dr Hassan Masri, spécialiste de soins intensifs à Saskatoon

Le décès récent d’un jeune de moins de 20 ans doit être un rappel pour la population, souligne le Dr Masri.

Il souligne que la maladie ne fait pas de distinction d’âge ou de sexe , et que les jeunes restent vulnérables face à la maladie.

Hassan Masri encourage la population à continuer de porter un masque, de se laver les mains régulièrement, d’éviter les grands rassemblements et de se faire tester en cas de doutes ou de symptômes.

Nous sommes presque au bout du tunnel. Il faut juste s’accrocher encore un peu pour être sûr de tourner la page sur la pandémie.

Avec les informations de Heidi Atter