Un appel à retirer la statue d'Alexander Wood à Toronto

Christopher Hudspeth, le président du regroupement de gens d'affaires du quartier Church-Wellesley au centre-ville, soutient que [Wood] est une figure problématique de notre passé .

Il raconte que ce dernier était l'un des fondateurs et le trésorier d'un groupe (Society for Converting and Civilizing the Indians and Propagating the Gospel Among Destitute Settlers in Upper Canada) qui finançait un pensionnat autochtone à Sault-Ste-Marie.

Nous sommes en train de découvrir des pans sombres de l'histoire canadienne, dit-il. Il est temps de faire des changements. Il est temps de faire un pas dans la bonne direction.

Dimanche, la statue d'Egerton Ryerson, un autre personnage historique lié aux pensionnats autochtones, a été jetée de son socle à la suite d'une manifestation.

Avec des renseignements fournis par CBC News