Des restrictions entrent en vigueur pour limiter les risques de feux de forêt

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) recommande aussi d’arrêter les travaux en forêt entre midi et 20 h jusqu’à nouvel ordre.

Sur le terrain, les efforts continuent pour combattre les brasiers qui font toujours rage.

Mise à jour des feux de forêt

Deux incendies de forêt ne sont toujours pas circonscrits sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les pompiers de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu sont à pied d’œuvre pour limiter leur propagation.

Le feu qui ravage la plus grande superficie se trouve dans le secteur de Chute-des-Passes, au nord du lac Saint-Jean. Il couvre environ 850 hectares, mais l’évaluation sera revue au cours de la journée. Une dizaine de pompiers forestiers vont travailler ce matin pour arroser les bordures sur le flanc droit vers la tête du feu , explique la porte-parole de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Josée Poitras.

L’incendie est situé près du kilomètre 73, au sud de l’emplacement du brasier majeur qui a touché le secteur il y a un an.

Un autre incendie ravage une partie de la forêt sur les monts Valin. Les sapeurs de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu n’ont toujours pas réussi à le maîtriser non plus. Des spécialistes en comportement du feu tentent d'établir une stratégie pour le combattre le plus efficacement possible. Il est évalué à 280 hectares. La Pourvoirie Poulin-de-Courval a notamment été évacuée.

Le feu brûle à environ 1 kilomètre de la Pourvoirie Poulin-de-Courval. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu recommande aux villégiateurs d’être aux aguets.

Dans le secteur des monts Valin, il y a deux feux en activité qui sont tout près l’un de l’autre, alors on demande à la population d’être prudente et de ne pas se déplacer. Une citation de :Josée Poitras, porte-parole, SOPFEU

Quant au feu situé près de La Doré, il est désormais considéré comme contenu. Les pompiers forestiers essaieront d’arrêter sa progression dans les prochaines heures de façon à le maîtriser complètement.