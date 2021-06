Les feux à ciel ouvert interdits dans plusieurs régions du Québec

Les résidents de l'Est-du-Québec devront remettre leur projet de feux de camp en forêt ou à proximité d'un boisé. L'interdiction de feux à ciel ouvert est en vigueur depuis 8 h mercredi dans 12 régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et la Gaspésie.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) s'est basée sur l'observation des derniers jours, sur des prévisions météorologiques à venir ainsi que sur l’historique des feux des années précédentes.

Les mesures préventives limitent aussi les travaux en forêt. Les permis de brûlage industriel sont suspendus.

La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu précise que cette décision vise surtout à limiter les risques de feux de forêt.

Un incendie dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan est toujours considéré comme non maîtrisé et un autre, dans le même secteur, est maintenant contenu. La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu indique aussi qu'un autre incendie dans le Kamouraska est maîtrisé et qu'un autre brasier dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord est contenu.

Il y a eu 321 incendies depuis le début de l'année contre 189 en moyenne à la même date au cours des 10 dernières années.

La décision d'interdire les feux à ciel ouvert a été prise en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.