Éclosion de COVID-19 au département d’hémato-oncologie du CHUS

C'est ce que rapporte dans une lettre ouverte signée par quinze médecins du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Ils avancent que 17 patients auraient été infectés, dont 4 sont morts et 2 se trouvent présentement aux soins intensifs.

L’étage d’hémato-oncologie du CHUS est qualifié de zone sanctuaire depuis le début de la pandémie. Pour y être admis et hospitalisé, un patient doit obligatoirement avoir fait un test COVID négatif. L’éclosion actuelle montre donc qu’il s’agit de cas nosocomiaux, tous les patients étant négatifs à leur arrivée Une citation de :Regroupement de médecins du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Ils demandent donc au ministère de la Santé de demander aux employés qui ne sont pas vaccinés de subir, comme c'est exigé notamment aux urgences, des tests de dépistage trois fois par semaine.

Dans la lettre ouverte, les médecins soulignent que les patients ont contracté la maladie entre les murs de l'hôpital, puisqu'il faut obtenir un test négatif de COVID 19 avant d'être hospitalisé.

Sept membres du personnel de cette unité ont également contracté la maladie, dont la majorité qui n'était pas vaccinée.