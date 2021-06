La communauté musulmane de Charlottetown inquiète après le drame de London

Najam Chishti, président de la Société musulmane de l’île, dit que sa communauté est effrayée. Il ajoute que de nombreux incidents de sentiment antimusulman ne sont pas signalés.

C'est arrivé à Fredericton, il y avait une fille qui portait un hijab et quelqu'un lui a arraché son hijab dans le bus et lui a dit : "rentrez chez vous ", raconte-t-il.

Zain Esseghaier et Najam Chishti, membres de la Société musulmane de l'île, devant la mosquée Masjid Dar As-Salam à Charlottetown.

Selon la police, ce crime à London a été motivé par la haine envers la communauté.

Dimanche dernier, trois adultes et un adolescent, tous membres de la même famille, sont morts après avoir été heurtés par un camion-bélier alors qu’ils faisaient une promenade en soirée, à London, en Ontario.

Le conducteur du camion, Nathaniel Veltman, qui a été arrêté à environ 10 minutes de la scène le soir même, a planifié l’attaque et ciblé la famille en raison de leur foi musulmane, selon la police.

Le plus jeune membre de la famille, un garçon de neuf ans, a survécu et est resté à l’hôpital dans un état grave.

L’assaillant fait pour l’instant face à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.

Ma femme porte le hijab. Et depuis l’incident, je me dis que si elle sortait et traversait la rue, lui arriverait-il quelque chose ? Donc, oui, il y a cette anxiété en nous.

Une citation de :Zain Esseghaier, porte-parole de la Société musulmane de l’île