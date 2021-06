Lendemain de tempête à Trois-Rivières : de nombreux dégâts et des écoles fermées

Des rues de Trois-Rivières sont toujours paralysées par les inondations causées par l’orage qui s’est abattu sur la ville mercredi. À 6h, près de 8000 clients étaient aussi toujours privés d’électricité. De plus, des écoles devront fermer leurs portes pour la journée.

Le boulevard des Récollets est encore inondé mercredi à la suite de la pluie torrentielle de la veille. Photo : Radio-Canada

Au plus fort de l’orage, jusqu’à 35 000 clients d’Hydro-Québec se sont retrouvés sans électricité. Selon les prévisions de la Société d’État, la majorité des gens devraient retrouver le courant vers 12 h 15.

La majorité des pannes toujours en cours à 6 h se situe dans ce secteur de la Ville de Trois-Rivières. Photo : Hydro-Québec

Entre 16 h et 19 h, la Ville de Trois-Rivières affirme que 875 appels ont été logés son service 311. L’opération nettoyage se poursuit mercredi.

Une voiture est toujours coincée, mercredi, sous un arbre sur la rue Hart, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Éric Langevin

Des rues sont fermées à la circulation à Trois-Rivières en raison de l'accumulation d'eau. Photo : Radio-Canada / Éric Langevin

De nombreux arbres ont subi des dommages lors de la tempête mercredi à Trois-Rivières, donc celui-ci sur la rue Nicolas-Perrot. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Un avis d’ébullition préventif est toujours en cours dans un secteur de la ville.

Le secteur au nord de l'autoroute 40 direction ouest et du boulevard Des Chenaux est concerné par un avis d'ébullition préventif. Photo : Ville de Trois-Rivières

Des services perturbés par des fermetures

Neuf écoles du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy ont subi d’importants dommages liés à l’orage.

Il s’agit des écoles des Pionniers, Cardinal-Roy, Saint-François-d’Assise, les édifices Monseigneur-Comtois et Sainte-Bernadette de l’École des Bâtisseurs ainsi que l’École primaire d’éducation internationale du secteur est et l’École d’alimentation et d’hôtellerie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir.

Ces écoles de Trois-Rivières seront fermées mercredi et devraient pouvoir à nouveau accueillir les élèves jeudi, selon le centre de services scolaires.

Le Centre de prélèvement du centre Saint-Joseph doit annuler tous les rendez-vous prévus mercredi, en raison de dégâts dans la bâtisse située sur la rue Sainte-Julie. Pour les prélèvements urgents, les citoyens sont invités à se rendre au Centre multiservice de santé et de services sociaux Cloutier, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.