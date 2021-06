La grève des 14, 15 et 16 juin en milieu scolaire est annulée

Les journées de grève prévues les 14, 15 et 16 juin prochains dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones sont annulées.

C'est en raison de progrès significatifs aux tables de négociations que les syndicats affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics ( FEESP-CSNFédération des employées et employés de services publics ) ont pris cette décision.

À la table sectorielle, nous nous sommes entendus sur des éléments importants pour le personnel de soutien scolaire et à la table centrale, les négociations avancent positivement, notamment sur la revendication de la CSN d'accorder une attention particulière aux bas salarié-es. La grève des 14, 15 et 16 juin est donc annulée , a indiqué Annie Charland, présidente du secteur scolaire FEESP-CSNFédération des employées et employés de services publics , dans un communiqué diffusé mardi soir.

Selon Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN, la mobilisation exceptionnelle du secteur scolaire des 26 et 27 mai derniers a fait bouger les choses aux tables de négociation, à un point tel que la grève prévue la semaine prochaine n'est plus nécessaire.