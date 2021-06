Réouverture de la frontière canado-américaine : la mairesse de Cornwall demande un plan

Ce qu’on veut, c’est un plan. On sait qu’il n’y aura pas un consensus absolu au niveau du plan, mais les gens commencent à s’impatienter. Comment ça va se passer? , a lancé la mairesse Bernadette Clément en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

L’impatience, elle a dit l’entendre des résidents de sa municipalité. Elle a relevé que plusieurs ont de la famille de l’autre côté de la frontière et que d’autres y ont une résidence.

Dès qu’on va avoir un plan, on va pouvoir commencer à en discuter en communauté. Une citation de :Bernadette Clément, mairesse de Cornwall

Mme Clément a insisté sur le fait qu’elle et les maires d’autres Municipalités souhaitent être consultés au sujet de la feuille de route pour le réouverture de la frontière. Le but : que tout se passe de façon organisée et prudente , a-t-elle précisé.

La mairesse de Cornwall a, du même souffle, souligné qu’elle a pu s’entretenir régulièrement, depuis le début de la pandémie, avec le ministre de la Sécurité publique au sein du gouvernement Trudeau, Bill Blair. Les villes frontalières [...], on aimerait continuer à être consultées , a-t-elle dit.

L’élue municipale convient que tous les citoyens ne s’entendent pas sur la meilleure façon de rouvrir la frontière et que la question n’est pas simple à résoudre. Pendant que certains résidents de Cornwall brûlent d’impatience de retourner voir des êtres chers aux États-Unis, d’autres insistent davantage sur la prudence qui s’impose, a-t-elle noté.

Le gouvernement Trudeau s’est attiré bien des critiques, au début de la pandémie, pour le temps mis à fermer les frontières du Canada avec l’étranger, dont les États-Unis. Les gens, à Cornwall, voulaient cette prudence, mais maintenant on sent qu’il y a une ouverture. C’est vraiment une question d’avoir un plan , a ajouté Mme Clément.

Selon des informations qui circulent, Ottawa et Washington discutent intensivement, à l’heure actuelle, des modalités de la réouverture de la frontière canado-américaine. Depuis la fin mars 2020, tout passage jugé non essentiel y est interdit.

La frontière canado-américaine est fermée aux voyages non essentiels (archives) Photo : Radio-Canada

Selon des informations préliminaires recueillies par CBCCanadian Broadcasting Corporation , le fédéral souhaite une réouverture graduelle de la frontière, c’est-à-dire un plan suivant plusieurs étapes. La première phase, qui ne serait sans doute pas déployée avant juillet, permettrait aux personnes entièrement vaccinées d’entrer au pays.

La mairesse Clément voit d’un bon œil l’idée d’y aller étape par étape, même si elle attend d’avoir plus de détails, en plus d’avoir les informations officielles, telles qu'elle seront communiquées au public.

Elle a indiqué avoir plusieurs questions, notamment, sur les conditions qui seront à remplir pour pouvoir franchir la frontière et les documents qui seront exigés par les autorités. Elle a fait valoir qu’il est important d’avoir une asymétrie entre la documentation acceptée du côté américain et canadien.