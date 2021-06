Des étudiants peinent à trouver un logement

Finissant à l'Université de Sherbrooke, Etienne Hamel est prêt pour la prochaine étape de sa vie. Avec sa copine, il a trouvé son tout premier appartement à Saint-Hyacinthe. Sa recherche est toutefois loin de s'être déroulée comme prévu. Des groupes Facebook aux sites web dédiés à la location de logements, lui et sa compagne ont tout essayé. Comme ils ont un chien, leur recherche a été encore plus compliquée.

Souvent, ceux [les appartements] qui sont disponibles, qui restent, c’est à des prix astronomiques, et nous, on n’a pas le budget pour faire ça. Ça a compliqué notre recherche. On pouvait passer les deux ensemble à peu près une ou deux heures par journée, juste à rechercher. Une citation de :Etienne Hamel, étudiant

Ces recherches ont nécessité énormément d'énergie, ajoute-t-il. Je suis encore étudiant, présentement. En plus de planifier avec mes cours, le déménagement, faire des visites à travers de tout ça... Les visites, faut que tu sois là la journée même. Nous, il a fallu faire un choix dans l'heure même, parce qu’il y avait déjà d’autres visites de prévues, et c’était le seul logement qu’on a réussi à trouver qui rentrait dans nos critères.

Etienne n'est pas le seul étudiant dans sa situation. Julian David Claros est passé par plusieurs mois de recherche acharnée avant de trouver un logis à Sherbrooke pour son chien et lui.

Ça a tellement été long qu’il y a du monde que je contactais deux fois parce que je ne me rappelais pas que je les avais déjà contactés. Ils me répétaient que ça ne fonctionnait pas avec mon chien...Ça a été quand même un bon deux mois d’inquiétude et de recherche.

Des logements qui s’envolent

La situation avantage les propriétaires, qui n'ont aucun problème à trouver des locataires.

On a beaucoup de logements proches du Cégep. On n’a pas eu de misère à les louer du tout, contrairement à l’année passée. C’est certain que ça s’envole, car tout le monde s’attend à un retour des classes [...] au mois de septembre , explique Nikolaï Ray, propriétaire de logements.

Quand on affiche un logement, généralement, en dedans d’une à deux semaines, le logement est loué. Une citation de :Nikolaï Ray, propriétaire de logements

Bien qu'heureux de remplir ses édifices, M. Ray affirme comprendre la réalité des locataires.

D'un côté on est heureux parce que ce n'est pas très difficile de louer des logements pour le premier juillet, mais d’un autre côté, on sait qu’au niveau de la communauté, il y a vraiment un problème. Il n’y a pas assez de logements, ce qui fait en sorte que les logements de moins haut de gamme sont plus dispendieux, il y a de l’inflation à cause de l’offre et de la demande , croit-il.

Afin d’atténuer la crise du logement chez les étudiants, l'Université de Sherbrooke collabore actuellement avec sa fédération étudiante et l'organisme UTILE (Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant) pour mener une enquête sur le sujet.

Avec les informations de Pierrick Pichette