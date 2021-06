Attaque de London : de nombreux Ottaviens s'unissent lors d'une veillée

De voir que des gens qui ne faisaient que marcher paisiblement dans la rue et que, en un clignement des yeux, quelqu’un a décidé de complètement détruire une famille entière, ça brise le cœur et c’est révoltant , a lancé Rawan Ahmed, une jeune femme qui a pris part à la veillée.

Je pense à ma famille qui est musulmane et de penser que ça aurait pu être eux me renverse , a-t-elle ajouté.

Au centre-ville d'Ottawa, des musulmans et des gens d'autres confessions ont convergé au Monument canadien pour les droits de la personne. Ils ont déposé des fleurs et des chandelles, et ils ont prié à la mémoire des quatre personnes décédées, et du garçon qui a perdu sa famille.

Tejbriit Dulat, un père de deux jeunes enfants issu de la communauté sikhe, a souligné qu’il était important de faire preuve d’unité face à la violence et à la terreur. Ces événements, ils vous secouent de l’intérieur. Je suis ici pour offrir mon soutien en cette période difficile , a-t-il dit.

Les participants s'étaient donné rendez-vous au Monument canadien pour les droits de la personne. Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

La présidente de la section Ottawa du Conseil canadien des femmes musulmanes, Nabila Kaci, a insisté sur le sentiment de peur qui l’a habitée lorsqu’elle a appris que la famille Azfaal avait été tuée, dimanche soir.

Pas seulement pour moi en tant que femme musulmane, mais aussi pour mes amis, pour mon fils , a-t-elle laissé tomber en entrevue.

Cette famille est allée marcher comme nous tous le faisons. Ils ont été victimes d’un acte haineux et ils ne sont jamais rentrés à la maison , a-t-elle poursuivi.

Des politiciens étaient aussi présents à la veillée de mardi soir, comme la ministre fédérale Catherine McKenna, qui est aussi députée d’Ottawa-Centre, et l'élu provincial de la même circonscription, Joël Harden.

Un peu plus tôt mardi, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a dénoncé la terreur et la violence des événements de London.

C’est un acte qui n’a aucun sens [...] Je pense que les villes sont parmi les gouvernements les mieux placés pour faire le genre de dialogues [favorables au vivre-ensemble] sur le terrain. Des drames comme celui-là démontrent l’importance qu’on le fasse , a-t-il déclaré.

Plusieurs événements de solidarité avaient lieu simultanément, mardi soir, un peu partout au Canada, dans la foulée des événements tragiques survenus dimanche.

Salman Afzaal et Madiha Salman, leurs deux enfants de 15 et 9 ans, et la mère de M. Afzaal se promenaient quand ils ont été fauchés sur le trottoir par une camionnette. Un enfant de 9 ans a survécu, mais est gravement blessé.

Nathaniel Veltman, 20 ans, de London, a été accusé de quatre meurtres au premier degré et de tentative de meurtre.

Avec les informations de Catherine Morasse et de Nathalie Tremblay