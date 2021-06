COVID-19 : vaccination ambulante pour les populations vulnérables de Calgary

L’opération, baptisée Aisokinakio’p (qui signifie endroit où se soigner en langue Pieds-Noirs), est organisée par l'Agence de santé Siksika.

Dès cette semaine, une voiture équipée d'un réfrigérateur pour transporter les vaccins fera la tournée des campements de sans-abris dans le centre-ville de Calgary.

Il y a des itinérants qui ont peur d'aller dans des centres d'hébergement, car ils ont peur d'attraper la COVID-19. Ils ne font pas confiance au système. On espère qu’avec cette opération de vaccination mobile, on pourra vacciner plus de gens et les aider à reprendre contact avec les services comme les refuges , explique le président de l’organisme Be the Change YYC, Chaz Smith.

Les organisateurs iront également à la rencontre d’autres types de populations vulnérables comme des travailleurs agricoles saisonniers originaires d’autres pays, pour leur offrir de se faire vacciner.

L'opération Aisokinakio’p cible les communautés vulnérables. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Adapter les services

La PDGprésident-directeur général de l’organisme Calgary Homeless Foundation, Patricia Jones, souligne qu’il est important d’adapter les services à la réalité des populations vulnérables.

Il s'agit d'humanité et de respect. Les personnes qui ont vécu de lourds traumatismes ou vivent dans la rue peuvent vite être dépassées par des actions qui nous paraissent simples comme prendre un rendez-vous médical sur un ordinateur, dit-elle. Nous devons nous adapter .

Certaines personnes n’ont pas accès à Internet ni au téléphone [...] Aller vers elles avec ce véhicule va grandement faciliter leur vie , ajoute la coordinatrice du groupe de travail autochtone pour la COVID-19 du centre d’amitié autochtone de Calgary, Lori Johnstone.

La voiture utilisée pour l'opération de vaccination ambulante est équipée pour faire face à toutes les conditions météorologiques. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les organisateurs de l’opération se sont déjà rendus dans la nation autochtone Siksika.

Ils iront également à la rencontre de communautés immigrantes.

Nous connaissons 400 réfugiés yézidis à Calgary qui ont besoin de cette aide , explique le PDGprésident-directeur général de la Société de l'immigration catholique de Calgary, Fariborz Birjandian. Nous sommes aussi en contact avec 300 mères célibataires qui ne parlent pas bien anglais et qui ne peuvent pas prendre un rendez-vous sur Internet.

Les organisateurs comptent maintenir l'opération tant qu'il y aura des gens à vacciner.

Avec les informations d'Axel Tardieu