Six députés mis en cause cette année dans des dossiers de harcèlement à Québec

Cette année encore, une demi-douzaine de parlementaires ont été mis en cause dans des dossiers de harcèlement. Aucun d'entre eux, cependant, n'a été condamné sur la place publique.

Déposé mardi, le rapport annuel 2020-2021 des activités en matière de prévention et de traitement des situations de harcèlement au travail à l'Assemblée nationale est exempt de renseignements nominatifs, ce qui rend impossible l'identification des fautifs.

On y apprend toutefois que huit signalements et trois plaintes formelles visant un total de 12 personnes ont été reçus cette année. Six de ces personnes mises en cause sont des élus; les autres font partie du personnel administratif de l'Assemblée nationale.

Aucun de ces 11 dossiers ne relève du harcèlement sexuel. La plupart ont plutôt trait à du harcèlement psychologique. C'est le cas des trois plaintes formelles qui ont été transmises. Deux d'entre elles sont en cours d'enquête, alors que la troisième a été jugée irrecevable.

Parmi les 11 personnes qui ont fait un signalement ou déposé une plainte, on retrouve 7 femmes et 4 hommes. Toutes font partie du personnel politique des élus ou du personnel administratif de l'Assemblée. On ne retrouve parmi elles aucun élu.

L'an dernier, un seul député avait été mis en cause dans le rapport annuel sur le harcèlement à l'Assemblée nationale, qui avait recensé 10 signalements et 11 plaintes formelles.

Une préoccupation récente

La politique de prévention du harcèlement à l'Assemblée nationale a été adoptée en 2015.

S'il y a plainte, le processus d'examen est assumé par une firme externe, qui doit évaluer si elle est recevable. Au besoin, une enquête en bonne et due forme est déclenchée.

La députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le rapport annuel sur le harcèlement à l'Assemblée nationale est publié à peine un mois après le départ du conseil des ministres de la députée caquiste Marie-Eve Proulx. Celle-ci avait dû démissionner à la suite de plaintes répétées de harcèlement psychologique formulées par d'anciens employés.