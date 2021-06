Urgence de l'hôpital de Jonquière : une prochaine étape bientôt, assure Christian Dubé

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, autorisera bientôt la phase de conception du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'hôpital de Jonquière.

Christian Dubé a fourni cette assurance par écrit en réponse à une question du député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Il acheminera prochainement une lettre au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean autorisant le passage à la prochaine étape.

Cette autorisation permettra de démarrer la conception du projet. Par la suite, une fois cette étape terminée et dans le respect du cadre budgétaire, une demande sera adressée au Conseil du Trésor afin d'autoriser la phase réalisation du projet , a écrit Christian Dubé, pour qui ce projet est prioritaire.

L'urgence de l'hôpital est aujourd'hui jugée désuète et beaucoup trop petite.

Le projet de rénovation et d’agrandissement de l’urgence de l’hôpital de Jonquière avait été confirmé une première fois par les ministres Danielle McCann et Andrée Laforest le 26 novembre 2018.

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault Photo : Radio-Canada

Par communiqué, Sylvain Gaudreault a fait savoir qu'il s'inquiétait du retard dans les travaux d’élaboration du plan fonctionnel. C'est d'ailleurs ce que rapportait Radio-Canada à la fin du mois d'avril. Le comité des usagers avait aussi demandé au gouvernement Legault d'accélérer le projet de reconstruction.

C'est le 28 avril que le député de Jonquière avait posé sa question au ministre de la Santé.

Il s’est passé près de trois ans depuis la première annonce et la pandémie a retardé certains processus. ll nous faut maintenant passer en vitesse supérieure, car la population de Jonquière a elle aussi droit à une urgence à la fine pointe de la technologie pour son hôpital , a commenté Sylvain Gaudreault, pour qui la réalisation de ce projet faisait partie de ses promesses électorales lors de la dernière élection.

La semaine dernière, le ministre Dubé et le premier ministre, François Legault, avaient discuté ensemble de la modernisation et de l'agrandissement de certains hôpitaux au Québec, dont celui de Chicoutimi. L'agrandissement du bloc opératoire faisait partie de cette discussion sur le financement de projets majeurs. Cette rencontre de travail avait été dévoilée via un message sur le compte du premier ministre sur Twitter.