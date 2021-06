Action collective contre les Servites d’Ayer’s Cliff : l’entente est signée

L’action collective vise à compenser toute personne agressée sexuellement par un religieux membre de la communauté religieuse les Servites de Marie, alors qu'elle était élève, invitée ou candidate à l'admission ou au recrutement au Collège Notre-Dame des Servites entre 1948 et 2007 , indique le cabinet d'avocats, qui représente les victimes.

Si l’entente est approuvée par la Cour supérieure du Québec lors d’une vidéoconférence prévue le 23 juin, les Servites devront payer un montant forfaitaire de 11,6 millions de dollars aux victimes. Cette somme représente la quasi-totalité de leurs actifs.

Nous sommes très contents d’annoncer ce règlement, car il est difficile de faire mieux que de récupérer la totalité des avoirs de la défenderesse , indique l'avocat Me Robert Kugler. Le montant de 11,6 millions n’est pas sujet à impôts pour les victimes, précise-t-il.

La procédure de réclamation que les victimes auront à suivre pour être indemnisées et obtenir leur part du règlement a été mise au point par leurs avocats.

Nicole Duval Hesler, l’ancienne juge en chef du Québec, va agir comme arbitre pour rencontrer les membres du groupe qui vont faire des réclamations. Elle va avoir une rencontre avec chaque réclamant. La rencontre va être confidentielle, elle va mettre chaque réclamant à l’aise [...]. Elle va décider dans quelle catégorie de compensation ou d’indemnisation chaque victime va se retrouver , explique Me Kugler.

Les victimes n’auront ainsi pas besoin d’être contre-interrogées par les avocats des Servites.

Si l’entente est approuvée le 23 juin, les membres de l’action collective auront quatre mois pour soumettre leur demande de réclamation. Les Servites obtiendront quant à eux une quittance pour toute future réclamation financière au civil. Ça n’exclut aucunement une plainte à la police si jamais une victime veut en faire une , précise Robert Kugler.

Nous espérons que les victimes vont être indemnisées de façon juste et appropriée, et qu’elles obtiennent la justice imparfaite la plus parfaite. Elles vont recevoir le maximum qu’on peut récupérer de quelqu’un, la totalité des actifs, et elles auront la possibilité de suivre une réclamation simplifiée où elles ne seront pas contre-interrogées par les défenderesses.

Une citation de :Me Robert Kugler, avocat représentant les victimes