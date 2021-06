Aux T.N.-O., la première ministre procède à des changements dans son gouvernement

Elle n’est également plus ministre responsable de la Jeunesse.

Elle conserve néanmoins son poste de ministre de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, de l’Itinérance et de la Régie des entreprises de service public. Elle obtient en plus la responsabilité de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs, qui était tenue par Shane Thompson.

Selon un communiqué, ces changements interviennent pour s’aligner avec les priorités du gouvernement, après une année difficile, marquée par la pandémie et des inondations.

L’habitation est l’une des plus grandes priorités de notre gouvernement et nous sommes tenus de soutenir ce secteur pour améliorer la qualité des logements aux T.N.-O.Territoires du Nord-Ouest sans toutefois négliger les autres priorités gouvernementales , peut-on lire.

Mme Chinna avait fait face à de nombreuses critiques après la prise en charge des inondations de Fort Simpson et Jean Marie River par ce qui était alors son ministère, le MACAMinistère des Affaires municipales et communautaires . Des députés et des dirigeants des communautés touchées l’avaient notamment prise à partie.

En avril 2020, la première ministre lui avait déjà retiré ce ministère au début de la crise de la COVID-19. Paulie Chinna avait, par la suite, récupéré le MACAMinistère des Affaires municipales et communautaires en juillet suivant.