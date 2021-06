Forte amende et longue peine de prison pour un trafiquant de drogue à l'Î.-P.-É.

Scott Gallant a été condamné à 39 mois d'emprisonnement et à des amendes totalisant près de 900 000$.

Il fait aussi l'objet d'une ordonnance de confiscation et d'une ordonnance d'interdiction de posséder une arme à feu.

Il doit également soumettre un échantillon d'ADN qui sera versé dans la Banque nationale de données génétiques.

Scott Gallant a été arrêté le 5 mars dernier lors d'une perquisition menée dans un domicile de Mermaid par des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avec l'assistance d'agents des Services de renseignements criminels de l'Île-du-Prince-Édouard et du Service de police de la ville de Charlottetown.

La perquisition a donné lieu à la saisie de milliers de comprimés de méthamphétamine et d'hydromorphone, de LSD, d'une quantité importante de cannabis et de produits comestibles au cannabis, d'environ 500 000 cigarettes illicites, de plus de 50 boîtes de feux d'artifice, de deux répliques d'arme à feu, et d'environ 15 000$ en argent comptant.