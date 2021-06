Un pas de plus vers la construction d'un nouvel hôpital à Maria

Le plan directeur clinique et immobilier du centre hospitalier de Maria, qui fait l'analyse actuelle et future des besoins cliniques et immobiliers de l'établissement, est terminé et déposé.

Il s'agit d'une étape importante qui permet au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux d'engager les discussions avec le Ministère sur le soutien financier du projet de modernisation de l'hôpital.

Un des éléments clés de l’analyse repose sur le maintien des activités pendant les travaux. On sait qu’une nouvelle construction, c’est plus rapide, c’est un délai estimé à plus ou moins huit ans comparativement à une rénovation où on doit maintenir les activités, c’est un délai d’environ 15 ans , explique Harris Cloutier, chargé de projet pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La facture des travaux pour une rénovation s'élèverait à 330 millions. En comparaison, une construction neuve coûterait 390 millions.

La possibilité de construire ce nouvel hôpital dans un site plus près de Pointe-à-Croix pour desservir l’ouest de la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon n’est toutefois pas à l’ordre du jour pour le moment. On n'en est pas là, les discussions sont vraiment sur tout faire pour avoir une nouvelle construction. Par la suite, le lieu de la construction sera décidé, il y aura des discussions, des analyses , commente la PDGprésident-directeur général du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Chantale Duguay.

Selon la PDGprésident-directeur général du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , le projet tient compte des enjeux liés à la desserte de l’ouest de la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon par l’hôpital de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. On a regardé l’ajout de lits pour la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon , a-t-elle indiqué.