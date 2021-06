Hébergement touristique : Québec renonce au système d'étoiles

Abandon du système de panonceau étoilé des établissements hôteliers, simplification des formalités administratives : le projet de loi déposé mardi par la ministre québécoise du Tourisme, Caroline Proulx, a pour but de revoir l’encadrement de l’hébergement touristique et faciliter le processus réglementaire.

Présenté comme une réforme majeure du système actuel , le projet de loi 100 abolirait le système de classification obligatoire et du panonceau étoilé par un enregistrement en ligne et une déclaration annuelle de l'offre d'hébergement et des services offerts. Ceux-ci seraient regroupés dans un seul document numérique.

Instauré en 2002, le programme obligatoire de classification supervisé par la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) est jugé inadapté à la réalité actuelle par des experts de l'industrie.

De l'aveu même de la ministre Proulx, le modèle est désuet, à une époque où les avis de voyageurs sur des sites comme Tripadvisor exercent une influence notable chez les clients potentiels.

On se rend bien compte que le modèle est dépassé. Les besoins des voyageurs sont de plus en plus variés, mais malheureusement, le cadre en place vient restreindre, ça vient dévaloriser des modèles novateurs et nichés , a-t-elle fait valoir en conférence de presse.

Ce n'est pas au gouvernement du Québec de juger de la qualité de l'expérience d'un établissement d'hébergement touristique, mais bel et bien aux consommateurs. Une citation de :Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec

Il faut dire qu'on jugeait de la qualité perçue de l'établissement hôtelier , a insisté Caroline Proulx.

Selon le modèle actuel, des agents de classification visitent et évaluent tous les deux ans les quelque 1300 établissements hôteliers de la province en fonction d’un imposant guide de 150 pages, qui tient compte de normes allant de l’état des murs à la présence d’une piscine en passant par le nombre de cintres ou la présence de deux lignes téléphoniques dans les chambres.

Le guide, dont la dernière édition remonte à 2012, ne tient pas compte, par exemple, des dernières tendances en matière de design intérieur. Le fait que les établissements qui ont opté pour des comptoirs de béton ne gagnent pas de point même s'il s'agit d'un matériau maintenant à la mode.

Au cours des dix dernières années, le nombre d'établissements de trois étoiles et plus a seulement augmenté de 4 %.

Selon un sondage CROP-La Presse mené en 2015, moins d’un voyageur québécois sur dix se disait alors influencé par les étoiles affichées par un établissement lorsque venait le temps de choisir un lieu d'hébergement.

Le projet de loi étendrait en outre à d'autres types d'hébergements, comme les résidences secondaires et les chalets offerts en location sur des plateformes comme Airbnb, les pouvoirs du ministère de refuser ou suspendre un permis d’exploitation lorsqu'un établissement hôtelier ou son exploitant enfreint une loi ou un règlement municipal.

Avec des informations de Mathieu Dion