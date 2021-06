Plateforme de compostage à Matane, « on est dans l’incertitude », dit le maire Landry

Les résidents de la Matanie et de la Haute-Gaspésie pourraient attendre encore jusqu’en 2022 avant de pouvoir composter leurs déchets organiques. La Ville de Matane, qui chapeaute le projet de construction d’une vaste plateforme de compostage, espère toujours une confirmation de Québec pour lancer l’appel d’offres.

La plateforme de compostage sera construite à quelques pas du site d’enfouissement technique de Matane. Elle permettra de traiter les déchets compostables de la quasi-totalité des municipalités de la Matanie et de la Haute-Gaspésie.

Ce projet de 4,3 millions de dollars est attendu depuis plusieurs années par ces municipalités et par la Ville de Matane. Cette dernière a déposé une demande de subvention au ministère de l’Environnement à l’automne 2019.

La plateforme de compostage sera construite sur ce site, tout près du site d'enfouissement de la Ville de Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L'aide financière octroyée par Québec pour ce projet s'élèverait à 1,4 million de dollars. Or, près de deux ans après la demande, les autorisations du ministère de l’Environnement et la confirmation de l’aide financière tardent à arriver, indique le directeur du Service génie et environnement de la Ville de Matane, Jérôme Caron.

Il faut comprendre que ce sont des processus qui sont assez complexes. On a eu plusieurs échanges de courriels. Le Ministère veut souvent des précisions, des réponses à certaines questions , explique-t-il.

Selon le scénario actuel, le projet serait reporté et la récolte des déchets compostables prévue à l’automne ne débuterait que l’an prochain, en 2022.

Selon le maire de Matane, Jérôme Landry, la municipalité pourrait attendre quelques mois avant de lancer l'appel d'offres. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On est dans l’incertitude. On est dans l’attente justement des confirmations alors il va falloir que le conseil prenne une décision très bientôt. Une citation de :Le maire de Matane, Jérôme Landry

Le conseil municipal de Matane devra se prononcer dans deux semaines sur le lancement du projet.

Le site d'enfouissement de la Ville de Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pas un bon moment

Le maire de Matane ajoute toutefois qu’il ne s’agit pas du meilleur moment pour lancer un appel d’offres, compte tenu de la situation sur le marché.

La firme engagée par la Ville pour évaluer le projet recommande effectivement de laisser passer la saison chaude avant de lancer les appels d’offres puisque les entreprises sont actuellement trop occupées.

Notre objectif, c'est d'aller en appel d’offres à la fin de l’année 2021, pour avoir plusieurs soumissionnaires et puis avoir un meilleur prix sur notre plateforme de compostage , indique le directeur du Service génie et environnement de la Ville de Matane, Jérôme Caron.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, une des municipalités qui participe au projet, est aussi d’avis que le projet peut attendre.

Est-ce qu’on doit aller vite et échapper des détails importants? La réponse est non. Je pense qu’il est sage de prendre notre temps pour voir… pour être sûr que tout le dossier soit bien étoffé, bien ficelé , affirme Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts.

La construction de la plateforme de compostage permettra aux municipalités participantes de se conformer aux exigences du gouvernement du Québec, qui demande l’instauration du compostage des matières organiques sur l’ensemble du territoire municipal d’ici 2025.

Pour l’instant, environ la moitié des municipalités québécoises sont munies des infrastructures nécessaires.

Au moment de publier, le ministère de l'Environnement n’avait pas répondu aux questions de Radio-Canada concernant les retards dans ce projet.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes