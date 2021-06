Des matchs de soccer et de baseball dès lundi à Québec

Le passage de toutes les régions du Québec en zone jaune, lundi prochain, est accueilli avec soulagement par les associations sportives régionales de Québec qui pourront non seulement organiser des matchs extérieurs pour la première fois depuis la fin septembre, mais aussi débuter leurs saisons estivales.

Les jeunes ont vraiment hâte de retrouver le format match. Ça fait deux mois qu'ils sont de retour sur le terrain, mais des entraînements avec distanciation de deux mètres, ce n’est pas la même chose , lance le directeur général de l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ), Philippe Bernard.

Puisque le soccer est un sport physique, l’ ARSQAssociation régionale de soccer de Québec donnera quelques semaines aux joueurs pour retrouver la forme et les contacts occasionnels avant le début officiel de la saison estivale. Les ligues régionales et interrégionales débuteront le 26 juin, tandis que les ligues provinciales commenceront leur saison le 3 juillet. D’ici là, des camps d’entraînement et des matchs hors-concours seront tenus.

Ces quelques semaines éviteront également de chambouler le calendrier si jamais Chaudière-Appalaches ou une partie de Chaudière-Appalaches devait demeurer en zone orange un peu plus longtemps. Le premier ministre a évoqué cette possibilité, en conférence de presse, mardi.

La limite de 25 personnes peu contraignante

Du côté du baseball, les joueurs inscrits aux ligues mineures récréatives et compétitives commenceront à jouer des matchs dès lundi.

Rappelons que la limite de 25 participants à une activité sportive extérieure en zone jaune concerne les joueurs qui se retrouvent sur le terrain en même temps, sans compter les officiels et les entraîneurs. Au soccer à onze, 22 joueurs se retrouvent en même temps sur le terrain.

Au baseball, un maximum de 13 joueurs peut se retrouver sur le terrain au même moment. Les joueurs se trouvant sur le banc ne sont pas additionnés au compte.

Les Diamants de Québec et les Alouettes de Charlesbourg pourront à nouveau croiser le fer devant un public, cet été, au stade Canac. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Une saison complète pour les Diamants et les Alouettes

Le passage en zone jaune de toutes les régions du Québec signifie également un début de saison beaucoup plus simple qu’il y a un an pour les Diamants de Québec et les Alouettes de Charlesbourg. Le calendrier de la saison de la Ligue de baseball junior élite du Québec n’a pas encore été dévoilé, mais le commissaire Rodger Brulotte a confirmé mardi que les équipes disputeront une saison complète de 32 matchs à compter du 25 juin. Des matchs hors-concours seront disputés d’ici là.

Rappelons que les Diamants, champions en titre du circuit, et les Alouettes ont de nouveaux entraîneurs-chefs, cette saison. Anciens coéquipiers avec les Capitales, Karl Gélinas et Josué Peley dirigeront respectivement les équipes de Québec et de Charlesbourg.

Finalement, les ligues estivales pour adulte ne perdront pas de temps non plus à reprendre leurs activités. Au PEPS de l’Université Laval, les joueurs de balle-molle, de basketball, de volleyball de plage, de soccer et d'ultimate frisbee seront aussi sur le terrain dès lundi.