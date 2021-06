Veillée à la mémoire des victimes de l’attaque de London

Une foule nombreuse était déjà rassemblée à London, avant le début de la cérémonie. Photo : Radio-Canada / ELVIS NOUEMSI

Les premiers ministres Doug Ford et Justin Trudeau participeront à la cérémonie, qui est également diffusée sur les médias sociaux. Le chef néo-démocrate fédéral Jagmeet Singh et le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet seront aussi présents.

Les premiers ministres canadien et ontarien ont tous deux qualifié l'attaque d'acte terroriste. M. Ford estime que les victimes étaient des personnes innocentes ciblées en raison de leur foi et de leur religion .

Les quatre personnes tuées dimanche : Yumna Afzaal, 15 ans, sa mère Madiha Salman, 44 ans, sa grand-mère paternelle, Talat Afzaal, 74 ans, et son père, Salman Afzaal, 46 ans. Photo : Photo fournie par la famille Afzaal

Salman Afzaal et Madiha Salman, leurs deux enfants de 15 et 9 ans, et la mère de M. Afzaal faisaient une marche quand ils ont été fauchés sur le trottoir par une camionnette.

Nathaniel Veltman, 20 ans, de London, est accusé de quatre meurtres au premier degré et de tentative de meurtre.

Des gens de London sont venus se recueillir sur les lieux du drame. Photo : Reuters / CARLOS OSORIO

Depuis le drame, les résidents sont nombreux à se recueillir sur les lieux de la collision et à déposer des fleurs en signe de solidarité, sur place et devant la mosquée.

Une campagne de financement en ligne a recueilli plus de 400 000 $ en moins de 24 h.

Les participants à la veillée de mardi doivent porter un masque et respecter la distanciation physique. La province a discuté avec la santé publique locale pour que le grand rassemblement soit autorisé, en dépit des restrictions sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19.