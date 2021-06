Les parents musulmans de London sont sous le choc

Ça aurait pu être ma femme… ma fille… ma famille. C’est tellement triste.

Ahmad Elkassem a la voix chargée d'émotion quand il pense que sa famille aurait pu être visée par une telle attaque. Le père de famille habite à London depuis 17 ans. Il connaissait Salman Afzaal, le père de la famille visée par l’attaque.

Gouled Mahamoud connaissait également le père de famille qui a été tué. Il a peur pour les siens.

Ma fille et ma femme ne se sentent plus en sécurité. Je ne croyais pas qu’une telle chose pourrait se produire au Canada. Une citation de :Gouled Mahamoud, père de London

Pour les hommes musulmans, notre apparence n’est pas une raison d’être visé, explique-t-il. Pour les femmes musulmanes, par contre, c’est beaucoup plus facile. J’ai peur pour ma famille.

Ikram Khaouani porte un hijab. Mère de trois enfants et enceinte d’un quatrième, cette habitante de London est ébranlée à la suite de cette attaque.

Je me voyais dans cette mère qui a perdu la vie. Cette famille a perdu la vie juste parce qu’elle a voulu sortir. Une citation de :Ikram Khaouani, mère de trois enfants

J’ai tellement peur. Est-ce que ça va m’arriver maintenant? Est-ce que je peux sortir de chez moi sans avoir peur que quelqu’un m’attaque parce que je porte un foulard? lance-t-elle.

La difficulté d’expliquer l’attaque à ses enfants

Ikram Khaouani a dû expliquer l’attaque à ses trois enfants. Quand ils ont pris connaissance de celle-ci, ils ne comprenaient pas.

Je leur ai expliqué que c’est un cas exceptionnel et qu’il y a beaucoup de personnes qui sont gentilles. Je leur ai dit que ce pays, c’est un pays qui met de l’avant la diversité… mais je pense qu’il reste toujours beaucoup de travail à faire pour mieux vivre avec autrui sans le juger , confie-t-elle.

Siham Kadi fait également partie de la communauté musulmane à London. Ses enfants ont été informés de l’attaque par les réseaux sociaux.

Mes enfants se posent plein de questions : "Est-ce qu’on est marginalisés? Est-ce qu’on compte comme Canadien? Pourquoi nous voit-on d’une autre manière?" indique-t-elle.

Ce sont certes des questions difficiles, mais elle en a parlé dans sa famille.

Le père de famille Muhajir Euthukkattuparambil a également dû en parler à son jeune enfant de 5 ans, qui était présent quand la famille, qui habite près du lieu de l'attaque, a appris la nouvelle.

Nous prenons la même rue pour nos promenades du soir. J’ai peur de sortir avec mon fils maintenant. Une citation de :Muhajir Euthukkattuparambil, père d'un enfant

Il écoutait les nouvelles et c’est la première fois qu’il entendait des mots comme "islamophobie" ou "crime haineux". Nous avons dû lui expliquer… et je crois que ces mots ne devraient tout simplement pas exister, lance-t-il avec émotion.

L'habitant de London a amené son fils sur les lieux de l’attaque pour lui montrer le soutien et l’amour de la communauté malgré cet acte violent.

Le monde est fait de plus que la haine. L’amour demeure, et les gens doivent prendre le temps de se connaître et de se respecter , explique-t-il. Je veux que mon fils comprenne qu’il y a toujours de l’amour.

Les conseils scolaires offrent du soutien

La présidente du conseil scolaire Viamonde, Sylvie Landry, indique par communiqué que l’équipe de travail social accompagne le personnel des écoles pour soutenir les élèves et les familles, même à distance.

L’islamophobie et la haine n’ont pas leur place dans nos écoles, au Canada ni ailleurs et nous continuerons de faire notre part, de mettre tout en œuvre afin de protéger nos élèves et nos membres du personnel. Une citation de :Sylvie Landry, présidente du conseil scolaire Viamonde par communiqué

Elle qualifie l'attaque de terrible tragédie .

Du côté du conseil scolaire anglophone Thames Valley, une équipe qui aide à gérer les événements traumatiques aidera tous ceux et celles qui sont touchés de près ou de loin par l’attaque.