Le président français giflé lors d'un événement public

Peu après l'incident, M. Macron a relativisé en dénonçant des faits isolés d'individus ultraviolents .

L'incident a été filmé et mis en ligne sur les réseaux sociaux : on y voit le président, en visite à Tain-l'Hermitage, s'approchant d'un groupe de personnes massées derrière des barrières, puis échangeant brièvement avec un homme portant un tee-shirt kaki, une barbe noire et une longue chevelure.

Saisissant l'avant-bras du président, l'individu semble lui porter ensuite un coup sur la joue, l'entourage de M. Macron évoquant une tentative de gifle .

Dans cette même vidéo, juste avant la gifle, on entend le cri de ralliement royaliste Montjoie, Saint-Denis! , ainsi que l'exclamation À bas la macronie!

L'auteur présumé de la gifle, un habitant de la région âgé de 28 ans, a été interpellé ainsi qu'un autre homme du même âge, a indiqué le parquet.

Tous deux sont originaires du département et inconnus de la justice , a déclaré Alex Perrin, procureur de la République à Valence, précisant que leurs motivations étaient inconnues à ce stade.

L'incident est survenu alors que M. Macron effectue un tour de France des territoires pour prendre le pouls du pays après plus d'un an de pandémie, et il s'agissait là de son deuxième déplacement en une semaine.

Indignation généralisée

Le chef de l'État a poursuivi sa visite comme si de rien n'était. À Valence, la grande ville du département, il a pris un bain de foule et fait des égoportraits avec les habitants, se montrant souriant et décontracté.

L'épisode a suscité l'indignation et la condamnation unanimes, mais aussi l'inquiétude.

La politique, ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale, et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain, nous sommes tous concernés, il en va des fondements de notre démocratie , a déclaré le premier ministre Jean Castex devant les députés.

La chef du parti d'extrême droite, Marine Le Pen, a dénoncé un geste inadmissible et profondément condamnable dans une démocratie , tandis que le responsable de droite Xavier Bertrand a condamné un geste inacceptable .

Le chef de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, dont le parti a été visé récemment par une vidéo d'un youtubeur d'extrême droite, simulant le meurtre d'un militant mélenchoniste, s'est dit sur Twitter solidaire du président .

L'ancien président socialiste François Hollande a dénoncé un coup insupportable et intolérable aux institutions, et le député écologiste Yannick Jadot a déclaré que s'en prendre physiquement au président de la République, c'est s'attaquer à la France .

Cet incident intervient dans un climat politique de plus en plus lourd en France, où se multiplient les saillies verbales et les attaques ad hominem.

M. Mélenchon, candidat déclaré à la présidentielle de 2022, a ainsi créé un tollé après des propos à relents conspirationnistes liant terrorisme et élections, laissant penser que les attentats profitaient à des politiques. Ces propos ont suscité l'indignation des familles de victimes et de la classe politique, y compris à gauche.

Appel au calme sur fond de tension

Quelques minutes avant d'avoir été giflé, M. Macron avait lui-même appelé tout le monde au respect et au calme pour ne pas fragiliser la démocratie.

C'est très tendu partout , a déploré le député de la majorité présidentielle Patrick Vignal, en se projetant sur les prochaines échéances électorales. Je pense que cette campagne pue. Et c'est à cause aussi du personnel politique. Personne n'en sortira gagnant , a-t-il soufflé.

C'est un climat inquiétant , insistait pour sa part le communiste Fabien Roussel, lui-même candidat à la présidentielle de 2022.

À moins d'un an de la présidentielle et à une dizaine de jours du premier tour des régionales, l'épisode de la gifle rappelle un petit peu les gilets jaunes , ce mouvement social qui a ébranlé le quinquennat en 2018, estime auprès de l'AFP le politologue Jérôme Sainte-Marie.

Après une période où tout le monde était préoccupé par la COVID-19, c'est le retour du réel, des tensions sociales, dans un pays hypertendu , ajoute-t-il, mentionnant une récente manifestation des policiers le 19 mai devant l'Assemblée nationale ou des tribunes polémiques de militaires dans un hebdomadaire ultraconservateur.