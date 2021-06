Ce qui vous attend au salon du jeu vidéo E3

L’E3, réservé depuis 1995 surtout aux pros de l’industrie vidéoludique, sera marqué par deux nouveautés cette année : il se tiendra entièrement en ligne et sera pour la première fois ouvert au public gratuitement. Quelque 65 000 personnes s’étaient rassemblées à Los Angeles lors de la dernière mouture de l’E3 en 2019.

Cette fois-ci, c’est dans le confort de son salon sur une foule de plateformes, dont YouTube, Twitch, Twitter et Facebook, que les conférences de presse et discussions  (Nouvelle fenêtre) battront leur plein. Une trentaine d’entreprises exposantes ont confirmé leur présence, mais c’est Nintendo et Xbox qui attirent surtout les projecteurs.

Nintendo

Nintendo a l’habitude de réserver de grandes annonces pour l’E3. En 2019, le géant nippon avait dévoilé travailler sur la suite du jeu vidéo à succès The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Les fans de Nintendo s’attendaient – en vain – à ce que la date de sortie du titre soit dévoilée lors de son premier grand événement en direct de l’année en février dernier.

Cette fois-ci pourrait être la bonne, car l’entreprise prévoit dédier 40 minutes exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021 le 15 juin prochain à 13 h, selon un gazouillis. La séance sera suivie de trois heures consacrées à l’expérience de jeu de quelques titres de la console.

Xbox

Les adeptes de la console de Microsoft s’attendent aussi à ce que Xbox rende des comptes avec des dates de sortie et des aperçus de jeux vidéo pour ses nouvelles consoles. Le 13 juin, l’entreprise a prévu une conférence en duo avec le studio Bethesda, qui édite le jeu Starfield.

Les fans espèrent aussi en apprendre un peu plus sur le jeu Halo Infinite, dont le lancement est attendu d’ici la fin de l’année 2021.

Ubisoft

Le géant du jeu vidéo Ubisoft, qui signe notamment la série à succès Assassin’s Creed, compte en dévoiler davantage le 12 juin à 15 h sur le prochain jeu de la série Rainbow Six, dont la sortie a été reportée en raison de retards liés à la crise sanitaire.

Plus tôt cette semaine, Ubisoft a publié une vidéo indiquant que le titre prévu Rainbow Six Quarantine devient Rainbow Six Extraction, sans toutefois en préciser la raison. Une vidéo de l’équipe de production, située à Montréal, a aussi dévoilé quelques détails sur le scénario du jeu, mentionnant une menace extraterrestre et des parasites .

Square Enix

Square Enix s’inscrit au calendrier le 13 juin prochain à 15 h 15, et a au programme une conférence conjointe avec son studio montréalais Eidos. L’entreprise compte dévoiler le nouveau jeu sur lequel elle planche.

D’autres studios dont Warner Bros, Sega et Take-Two Interactive ont aussi leur conférence à l’horaire, de même que des studios indépendants et entreprises d’accessoires informatiques telles Razer et Nacon.

Sony, qui a lancé sa console PlayStation 5 deux jours après les Xbox Series S et X en novembre 2020, brillera par son absence.

Le E3 se déroule du 12 au 15 juin prochain, et les adeptes de jeux vidéo peuvent s’inscrire en ligne gratuitement pour obtenir un laissez-passer pour y assister.