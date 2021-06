Le Nouveau-Brunswick presse les jeunes de se faire vacciner

Lorsqu’elle atteindra cette cible, la province relâchera certaines restrictions en vigueur. Pour ce faire, plus de 28 800 citoyens du Nouveau-Brunswick doivent encore recevoir leur première dose du vaccin.

Le premier ministre de la province, Blaine Higgs, dit avoir bon espoir que la province atteindra sa cible dans les prochains jours.

De son côté, la médecin hygiéniste en chef Dre Jennifer Russell invite les citoyens déjà vaccinés à prêter main-forte aux autorités pour convaincre leur entourage de prendre rendez-vous pour recevoir une première dose.

Si vous connaissez quelqu’un qui ne conduit pas, offrez de les transporter, et s’ils ne sont pas capables de prendre rendez-vous en ligne par eux-mêmes, offrez de les aider , a-t-elle cité en exemple, dans un communiqué de presse.

Plus précisément, la province vise les gens âgés de 12 à 39 an, qui sont actuellement les moins vaccinés au Nouveau-Brunswick.

Cela fait un peu moins de deux semaines que la vaccination est ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans.

Le 31 mai, 16 % des jeunes âgés de 12 à 19 ans avaient reçu au moins une dose du vaccin.

Bien que ce chiffre ait bondi à 44 % en une semaine — le 7 juin —, les autorités ne sont pas encore satisfaites des résultats.

Je m’adresse directement aux jeunes de notre province. Lorsque vous recevrez votre vaccin, des opportunités que vous n’avez pas eues depuis plus d’un an se présenteront. Alors, passer du temps cet été à avec des amis et à la plage ou au camp et profiter d’un feu et des barbecues, ça peut arriver.

Une citation de :Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick