Un partenaire d'expédition du Chicoutimien Sébastien Audy mort au Groenland

Dixie Dansercoer était âgé de 58 ans. Avec Audy et la Néerlandaise Johanna Adriana Simone Maria, ils avaient comme objectif de traverser le Groenland en ski cerf-volant, un trajet de 2200 kilomètres. Il leur restait 443 kilomètres à parcourir.

L'explorateur est tombé dans le gouffre d'un glacier.

Après l'accident, Sébastien Audy était sous le choc.