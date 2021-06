Un feu de forêt déclenché lors d'une fête de révélation du sexe à Fort McMurray

L’incident, qui s’est produit le 31 mai, a été provoqué par l’explosion d’un pigeon d'argile qui contenait de la poudre colorée destinée à révéler le sexe du futur bébé.

Le disque aurait explosé après avoir été touché par un projectile comme une balle de fusil.

Selon l'agent d'information sur les feux de forêt Travis Fairweather, les pompiers sont arrivés sur les lieux un peu après 13 h. Il leur a fallu environ 1 h 30 pour éteindre les flammes.

Le feu a détruit près d’un demi-hectare de forêt.

Troisième incident du genre

Selon M. Fairweather, il s’agit du troisième feu de forêt à avoir été causé de manière involontaire par des cibles explosives en Alberta depuis le début de la saison des feux de forêt cette année.

La province exige un permis pour utiliser des feux d’artifice ou des cibles explosives dans une zone forestière protégée.

Travis Fairweather souligne que ces engins doivent être utilisés avec beaucoup de précautions.

Quand vous tirez dessus, cela crée une petite explosion. Une citation de :Travis Fairweather, agent d'information sur les feux de forêt

Cette explosion peut provoquer des débris chauds qui, lorsqu'en contact avec le sol, peuvent provoquer un feu, surtout lorsque les conditions sont sèches , poursuit-il.

Augmentation des feux causés par l’humain

Les fêtes de révélation du sexe sont de plus en plus populaires au Canada. Elles permettent aux parents de découvrir et de révéler de manière originale s'ils vont avoir une fille ou un garçon.

[Les fêtes de révélation de genre] semblent gagner en popularité et les gens tentent de surpasser la précédente. Je pense avoir déjà vu une balle de golf qui avait explosé , affirme Travis Fairweather.

Nous espérons que les cibles explosives ne deviendront pas choses courantes , ajoute-t-il.

Travis Fairweather affirme que le nombre de feux de forêt causé par les humains est en augmentation.

Cette année, 76 % des feux de forêt en Alberta ont été causés par des personnes, tandis que cette proportion s’élevait à 88 % l'année dernière.

Ces statistiques sont largement supérieures à la moyenne des cinq dernières années, qui se situe à 68 % , dit-il.

Ces feux peuvent tous être évités. Une citation de :Travis Fairweather, agent d'information sur les feux de forêt

Des incidents qui coûtent cher

L'agent d'information dit que bien que les feux d’artifice et les cibles explosives sont amusants, ils peuvent coûter cher à leurs utilisateurs lorsqu'un incident se produit.

Selon lui, une personne reconnue responsable d’avoir provoqué un feu de forêt peut écoper d’une amende de 600 $ ou devoir payer pour le coût des opérations visant à éteindre le feu.

Dans le cas de la fête du 31 mai, les autorités ont refusé de donner davantage d’informations sur le lieu exact de l’incident et sur la personne sanctionnée.

Des accusations ont cependant été portées contre cette personne en vertu de la Loi sur la protection des prairies et des forêts. La Gendarmerie royale du Canada participe également à l’enquête.

Travis Fairweather dit qu’il ne sait pas si la famille impliquée dans l’incident attend une fille ou un garçon, mais qu'il espère que son histoire découragera d’autres gens de prendre des risques inutiles lors de célébrations semblables.

On ne peut que spéculer. Malheureusement, nous sommes arrivés bien après que la poudre bleue ou rose se soit dissipée , dit-il.

Avec les informations de Wallis Snowdon