Un projet pilote de tests rapides de COVID-19 à Trois-Rivières

À la clinique de dépistage de Trois-Rivières, la santé publique utilise jusqu’à environ 50 tests rapides par jour. Les personnes peuvent être dépistées sur place en une vingtaine de minutes. Les résultats sont transmis en moins de trois heures à la personne dépistée, comparativement à 13 heures d’attente pour le test normal.

Pour y avoir accès, il faut présenter des symptômes. Les équipes prennent ainsi le prélèvement habituel par gargarisme ou écouvillon pour un test normal. Elles effectuent un autre prélèvement dans la bouche et dans les narines pour le test rapide. Elles disposent de trois machines pour effectuer le dépistage des échantillons.

Pour ce qui est des avantages, il y en a beaucoup, notamment quand on parle des gens qui ont des symptômes. Dans le fond, ils ont leur résultat plus rapidement, ils peuvent confirmer que ce n’est pas la COVID et ils peuvent lever l’isolement plus rapidement. Ça permet aussi à la santé publique de faire des enquêtes. Si nous identifions des cas positifs, ça se fait de façon instantanée, et le résultat est donné beaucoup plus rapidement. On peut donc isoler les proches des [gens] déclarés positifs , explique Valérie Genest, coordonnatrice à la clinique de dépistage de Trois-Rivières.

Le projet pilote doit être implanté à Victoriaville cette semaine et à Drummondville et Shawinigan dans les semaines à venir.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin