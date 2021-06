Conséquences moins importantes que prévu de la pandémie sur les finances de Gatineau

Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les finances de la Ville de Gatineau sont moins importantes que prévu, a-t-on appris mardi lors de la présentation des états financiers de l’année 2020. La Ville a terminé l'année avec un surplus net de plus de 29 millions de dollars.

Ce surplus important s'explique surtout par une hausse marquée des revenus tirés des droits de mutation, c’est-à-dire les taxes perçues par la Ville à l’achat d’une propriété. En 2020, les droits de mutation ont rapporté 11,6 millions de $ de plus que ce qui était anticipé.

Les derniers mois de 2020 ont connu la plus forte hausse des dernières années , a dévoilé la Ville, qui a vu son nombre de transactions, entre septembre et décembre, à 5623, ce qui équivaut à six millions de $ de transactions importantes.

La Ville a reçu une aide d'urgence des gouvernements provincial et fédéral pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Sans cette aide, Gatineau se serait retrouvée avec un manque à gagner de quatre millions de $. De cette aide, il reste 25 millions de $, une somme que le maire Pedneaud-Jobin propose de consacrer à un plan de relance et à couvrir les pertes de la Société de transport de l’Outaouais (STO).

M. Pedneaud-Jobin entend présenter, cet été, un plan de relance à cet effet. C’est un surplus qui est considérable, mais il faut rester prudent. Les impacts pourraient demeurer gros, tant pour la STOSociété de transport de l'Outaouais que pour la communauté.

La conseillère de Pointe-Gatineau et présidente de la STOSociété de transport de l'Outaouais , Myriam Nadeau, précise que la Société est en train de travailler à ses projections . Elle précise que la troisième vague de COVID-19, qui s’est traduite par un confinement qui s’est intensifié en Outaouais, a empêché la STOSociété de transport de l'Outaouais de prendre son erre d’aller. Le taux d’achalandage est à 30 % si l’on compare avec la même période de l’année 2019, dit-elle.

Le retour à l’achalandage pour rattraper ce qu’on avait avant la pandémie ne se compte pas en mois, mais bien en années. On va avoir une meilleure idée à l’automne, avec la rentrée.

La conseillère municipale de Gatineau et présidente de la STO, Myriam Nadeau (archives) Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que la STOSociété de transport de l'Outaouais a fait ses devoirs , notamment en réduisant ses budgets de 12 millions de $ et qu’elle va présenter ses projections budgétaires prochainement à l’exécutif.

C’est très pertinent d’être précautionneux avec la réserve que nous avons. Si la STOSociété de transport de l'Outaouais fait des déficits, ce sera à la Ville d’assumer ces frais-là. Une citation de :Myriam Nadeau, conseillère de Pointe-Gatineau et présidente de la STO

En novembre 2020, la Ville avait estimé les impacts financiers de la pandémie, pour l’année en cours, à 17 millions de $. En réalité, les conséquences ont été moindres, étant donné que l’impact financier réel est de 13,8 millions de $.

Pour l’année 2020, le budget de la Ville, soit 651,8 millions de $, a été décrit comme étant équilibré et responsable , a dit le président du comité de vérification, Mike Duggan.

Avec les informations de Nathalie Tremblay