COVID-19 : moins de 100 cas pour la quatrième journée consécutive en Saskatchewan

Mardi, la province compte 1053 cas actifs de la COVID-19, soit 89 de moins que la veille.

La région de Saskatoon a le plus grand nombre de cas actifs de la maladie, soit 291 cas. Regina en compte 159.

Par ailleurs, les autorités sanitaires annoncent deux nouveaux décès.

Les deux victimes sont des octogénaires et vivaient respectivement dans le centre-nord et dans le nord-ouest de la province.

Répartition des cas actifs dans la province : Région de Saskatoon : 291

Région de Regina : 159

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 195

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 64

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 255

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 77

Les autorités indiquent également que 104 personnes se trouvent à l’hôpital, dont 18 sont aux soins intensifs. Un malade en soins intensifs a été transféré du Manitoba.

La Saskatchewan a effectué 1643 tests de dépistage de la COVID-19 lundi, pour un total de 877 438 tests depuis le début de la crise sanitaire.

Vaccination

La province a administré 6724 doses de vaccin lundi, ce qui porte à 816 124, le nombre de doses distribuées en Saskatchewan depuis le début de la campagne de vaccination.

Parmi ces doses, 1837 ont été administrées à Saskatoon et 2459 l’ont été à Regina.

Actuellement, plus de 65 % des personnes de 12 ans et plus ont reçu leur première dose de vaccin.

Le pourcentage de la population qui a reçu les deux doses de vaccin dans la province est de 12,17 %. Il est de 8,20 % sur l’ensemble du pays.

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

Depuis lundi, les personnes de 60 ans et plus admissibles à la seconde dose de vaccin contre la COVID-19.

Les personnes qui ont reçu leur première dose avant le 29 mars peuvent également prétendre à la seconde dose.