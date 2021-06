Pour la première fois depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus de personnes ont reçu leur seconde dose lundi que de gens qui ont eu une première dose.

Selon les données publiées par l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), 2266 deuxièmes doses ont été administrées lundi sur un total de 2841.

Il s'agissait également de la première fois où le nombre de deuxièmes doses dépassait la barre du 1000 en une journée. Le sommet précédent s'établissait à 781 pour le 26 mai.

Jusqu'à maintenant plus de 70 % des Saguenéens et des Jeannois ont obtenu au moins une dose et autour de 7 % sont pleinement vaccinés.

Pour ce qui est du devancement des rendez-vous, c'est au tour des gens de 75 ans et plus mardi. Cependant, seuls ceux qui ont reçu une première dose du vaccin de Pfizer peuvent, en principe, en profiter dans la région. En entrevue lundi, le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault, avait indiqué que le Saguenay-Lac-Saint-Jean recevrait 30 000 doses de Pfizer sur une période de quatre semaines.

Selon les données publiées par Québec mardi, la province ne recevra que 21 700 doses du vaccin de Moderna cette semaine contre plus d'un demi-million pour celui de Pfizer.