L’ouverture du Stade de la Cité des jeunes prévue en juillet

L’entrepreneur s’affaire aux travaux de finition, qui permettront finalement aux Louperivois de chausser leurs patins pour fouler la glace lors de l’ouverture officielle cet été.

Le directeur du Service technique et de l’environnement à la Ville de Rivière-du-Loup, Gérald Tremblay, s’est dit satisfait du déroulement du chantier malgré que l’entrepreneur n’ait pas pu finaliser les derniers détails à temps pour la livraisonprévue au départ en mars 2021.

Par expérience, dans un bâtiment existant il y a toujours des surprises, et on va atteindre le montant prévu , affirme M. Tremblay.

Le dépassement de coût s’élève à environ 1 million de dollars, pour un investissement total de 13,5 millions de dollars.

C’est sûr que c’est un gros investissement, mais je pense que l’investissement qui a été fait l'est pour les 40 ou 50 prochaines années. Une citation de :Gérald Tremblay, directeur du Service technique et de l’environnement à la Ville de Rivière-du-Loup

On va peut-être vivre des petits pépins, des mises à niveau. Mais on parle d’un bâtiment qui est remis à neuf pour longtemps , a souligné le directeur.

Les derniers travaux consistent à installer des garde-corps vitrés, à réaliser l’aménagement paysager et à rénover le stationnement. Une œuvre d’art publique viendra également s’ajouter sur le terrain du stade à la fin de l’été.

Les travaux de rénovation du Stade de la Cité des jeunes sont presque finalisés. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Pas de surprise

Les retards dans le chantier ont notamment été causés par la crise sanitaire, qui a forcé l’entrepreneur à interrompre ses travaux pour quelques semaines durant l’été 2020. Des imprévus sont aussi survenus lors de la rénovation et la décontamination du bâtiment, daté du milieu des années 1960.

Lors de la construction, il y avait eu des modifications en cours de chantier et les plans de construction n’étaient pas mis à jour. Ce qui fait que, quand on reprend les plans 50 ans plus tard, on reprend ces mêmes plans, mais ce n’est pas tout à fait ça , indique le directeur Gérald Tremblay tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une surprise.

Les travaux réalisés permettront aux Louperivois de conserver un bâtiment unique, selon M. Tremblay. On ne voit plus ça, des arches de béton avec des toits de bois comme ça. C’est important de garder ça à Rivière-du-Loup , avance-t-il.

Le chantier a notamment permis l’installation d’une glace de dimension olympique et la construction de bureaux pour le service de loisirs de la ville.

Avec les informations de Patrick Bergeron