L'Héritage des mots, une riche correspondance entre Louise Portal et une aînée gaspésienne

Avec les années, le réseau Internet et les réseaux sociaux ont imposé leur fonctionnement et leurs usages dans les communications. La plupart des gens correspondent maintenant par le biais des réseaux sociaux ou par courts courriels.

En publiant L’Héritage des mots, Louise Portal affirme sa dissidence face à ce courant dominant.

Elle a rencontré Jeannette Rivière par hasard, il y a une quinzaine d'années, aux Îles-de-la-Madeleine.

Quand j'ai rencontré Jeannette, ça a été un coup de cœur, gros coup de foudre. Une citation de :Louise Portal, comédienne et autrice

Au fil des années, et malgré la distance, elles sont toujours restées très proches, en s'échangeant des lettres pour maintenir le contact.

Elle me considère un peu comme une vieille grand-mère qu'elle a choisie... parce qu'elle a demandé la permission , mentionne Jeannette Rivière en riant.

Louise Portal s'est rendue à Maria pour présenter le livre à sa correspondante Jeannette Rivière. Photo : Radio-Canada / Michaële Perron-Langlais

J'ai vraiment accepté avec plaisir, j'ai dit : "oui Louise, je t'adopte". Tout ça, ça s'est fait par correspondance. Et on a commencé comme ça, un échange. Une citation de :Jeannette Rivière correspondante de Louise Portal

On se comprend toutes les deux. On est devenues proches. On a écrit beaucoup, on a fait des téléphones et ça a été pour nous, pour moi surtout à l'âge que j'ai, ça a été un passe-temps agréable, parce que j'ai eu 100 ans au mois de janvier, ajoute Mme Rivière. Au travers de ça, j'attendais toujours une lettre, j'en répondais une à Louise. Un téléphone, une lettre, une carte, on s'envoyait des petits mots.

À un moment donné, Louise Portal et l'écrivain Sylvain Rivière, le fils de sa correspondante, ont eu l'idée de publier ces écrits.

Louise Portal a beaucoup appris dans ces échanges. Elle la perçoit comme la sagesse et la bienveillance incarnées.

Elle m'enseignait beaucoup de choses sur la vie, sur le départ de ceux qu'on aime, les épreuves, les grandes joies de la vie, les espérances. Une citation de :Louise Portal, comédienne et autrice

C'est de la belle correspondance parce que c'est toujours du positif, ajoute Louise Portal. Il n'y a rien de triste là-dedans, parce qu'on n’est pas des personnes tristes. On est des personnes qui aiment la vie, on aime les gens.

Jeannette Rivière se définit comme une personne qui aime la vie. Photo : Radio-Canada / Michaële Perron-Langlais

On a perdu la délicatesse du cœur

Aujourd'hui on envoie des courriels, des textos, déplore la comédienne. On a perdu cette délicatesse du cœur d'acheter une belle carte, de prendre le temps.

C'est comme de ressentir que quelqu'un fait quelque chose pour toi, a pris le temps. Une citation de :Louise Portal, comédienne et autrice

Peut-être que notre livre, à Grand-Maman et moi, va permettre aux gens de s'adonner davantage à laisser quelque chose en héritage. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'Héritage des mots , souligne-t-elle.

En plus des lettres, le livre comprend divers documents personnels, dont plusieurs photos.

D’après le reportage de Michaële Perron-Langlais