Les travailleurs miniers peuvent être mieux formés sur la cybersécurité

L’Institut national des mines (INMQ) trace ce constat dans un document dévoilé mardi, à la suite d’une étude réalisée auprès des quatre cégeps et six centres de formation professionnelle de principales régions minières.

Ce Portrait de la cybersécurité dans les programmes de formation fait ressortir l’importance de cet enjeu pour les entreprises minières, qui dépendent de plus en plus de l’informatisation dans leurs opérations et qui s’exposent à des actes de piratage.

Selon Nicolas Théroux, conseiller à l’innovation et à la recherche à l’INMQ, les mines ne passent désormais plus sous le radar des cyberattaques. Mais au-delà de mettre en place des infrastructures technologiques étanches, les mines doivent aussi s’assurer de la formation adéquate de tous les employés.

On constate qu’au moins les deux tiers des cyberattaques qui réussissent à pénétrer les systèmes des compagnies minières proviennent du fait qu’un membre du personnel a eu une cyberhygiène inadéquate, explique-t-il. Les mines savent qu’il faut rehausser le niveau de formation pour contrer ce maillon faible et les établissements d’enseignement partagent cette préoccupation.

Le Portrait présenté par l’Institut national des mines vise à éclairer le gouvernement du Québec et le ministère de l’Éducation dans l’élaboration des formations minières.