Vacciner les employés directement à l'usine

Des opérations vaccination ont eu lieu dans deux usines de transformation de homards de l'entreprise Captain Dan's seafood à Cap-Lumière et à Bouctouche, jeudi dernier.

L'usine de Captain Dan's seafood, à Cap-Lumière Photo : Gracieuseté

La directrice des ressources humaines, Kim Wilson, considère qu'il s'agit d'un très bon coup.

C'était pour nous permettre d'avoir beaucoup de personnes vaccinées en peu de temps , explique-t-elle. Nous avons plusieurs employés qui nous viennent de pays étrangers. Ils n'ont pas de voiture pour se rendre aux cliniques qui se déroulent présentement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Kim Wilson, directrice des ressources humaines chez Captain Dan's seafood Photo : Gracieuseté

Elle mentionne que les séances de vaccination ont été organisées assez rapidement, quand l'entreprise a appris dimanche soir que cette pratique avait été autorisée par la santé publique.

Ça nous a permis de faire vacciner 122 employés en une seule journée dans les deux usines. Une citation de :Kim Wilson, directrice des ressources humaines, Captain Dan's seafood

Kim Wilson affirme que la réponse des employés a été très bonne. Ils ont énormément apprécié , ajoute-t-elle.

On a travaillé avec une pharmacie qui a beaucoup d'expérience , dit-elle. On avait des infirmières aux deux usines.

D'autres usines participent à l'effort de vaccination

Nathanaël Richard, directeur général de l'Association des transformateurs de homard des Maritimes Photo : Michel Nogue/Radio-Canada

Le directeur général de l'Association des transformateurs de homard des Maritimes, Nathanël Richard, précise qu'au moins six ou sept entreprises au Nouveau-Brunswick ont organisé des séances de vaccination sur le lieu de travail.

Dans l'ensemble, les usines ont vraiment mis le paquet pour accélérer la vaccination. Une citation de :Nathanaël Richard, directeur général de l'Association des transformateurs de homard des Maritimes

On connaît les déboires qu'on a eus partout avec les approvisionnements en vaccins , dit-il. Tout le monde était d'accord pour dire que nos travailleurs de première ligne et des foyers de soins devaient être vaccinés en priorité. Mais, on jugeait que de par la nature de nos opérations on était quand même une industrie à risque.

Mais, je ne veux pas laisser entendre que ceux qui n'ont pas choisi d'offrir la vaccination sur place n'ont rien fait , précise-t-il. Il y a eu une collaboration étroite avec la santé publique pour faciliter la vaccination, soit par les cliniques locales offertes au grand public ou avec des pharmacies locales.

De la musique...mais des suçons pour la deuxième dose

La directrice des ressources humaines de l'entreprise Captain Dan's seafood, Kim Wilson, semble déjà avoir hâte à la prochaine clinique de vaccination en usine, plus tard dans l'été.

On avait de la musique pour les mettre à l'aise parce que ce n'est pas tout le monde qui aime mes vaccins , raconte-t-elle. J'ai un collègue qui riait de moi parce que c'était mes choix musicaux. On riait beaucoup à la fin de la journée et ça a été très bien reçu.

Mais les incitatifs pour encourager les employés à se faire vacciner ne s'arrêtent pas là.