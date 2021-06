Un fraudeur récidiviste devant la justice à Amos

Sylvain Tessier, de Saint-Dominique-du-Rosaire, fait face à une pléiade d’accusations en lien avec le vol et la fraude au Palais de justice d’Amos.

L’individu de 53 ans fait face à pas moins de 42 chefs d’accusation de fraude, escroquerie, vol et d’avoir fourni une fausse identité pour échapper à la justice.

Les événements que lui reproche le directeur des poursuites criminelles et pénales auraient eu lieu entre janvier 2018 et février 2020, dans les régions d’Amos et La Sarre.

Selon les dénonciations, Sylvain Tessier aurait floué 14 victimes différentes, soit 12 commerces, dont des concessionnaires automobiles, et 2 individus. Il leur aurait soutiré soit de l’argent, soit de la marchandise, la plupart du temps en utilisant de faux chèques. À six occasions, le fruit des fraudes alléguées s’élevait à plus de 5000 $, ce qui en fait un crime passible d’une peine maximale de 14 ans de détention.

Sylvain Tessier possède déjà un casier judiciaire bien garni en semblable matière. Il avait écopé d'une peine d’emprisonnement de huit mois pour vol de véhicule, en mai 2019 à Mont-Laurier.

Me Anne Brais-Harvey a rappelé que le ministère public s'oppose à sa remise en liberté. Son avocate, Me Marie-Michelle Grenier, a laissé entendre lors d’une comparution antérieure qu’elle allait présenter un plan de sortie pour son client. Aucune date n’a encore été arrêtée pour son enquête caution.