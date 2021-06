Annulation de deux événements de plus au Témiscamingue

Les membres du conseil d'administration ont annoncé que les courses étaient annulées.

Ils affirment qu'il est impossible de tenir l'événement en raison d'un manque d'autorisations.

Je te dirais que mon comité était très déçu. On était excité de pouvoir faire un événement quand on a su qu’on pouvait être 2500 personnes sur le terrain. Mais on n’a pas obtenu les autorisations nécessaires pour pouvoir faire l’événement , déplore le président du Rodéo du camion, Luc Lafontaine.

Dans notre tête, c’était clair qu’on en faisait un, mais ce n’est pas possible cette année. Une citation de :Luc Lafontaine

L'événement pourrait être reporté en octobre 2021, selon les organisateurs, alors qu’une bonne proportion de la population devrait être vaccinée.

Les billets annuels de tirage du Rodéo du camion seront toutefois mis en vente au cours des prochaines semaines. Avec la vente de ses billets, le Rodéo remet annuellement des dizaines de milliers de dollars dans la communauté.

Festival western de St-Bruno-de-Guigues remis à 2022

L’organisation du Festival western de St-Bruno-de-Guigues a aussi annoncé cette semaine l’annulation de son édition 2021.

Les règles sanitaires en vigueur rendent impossible la tenue d’un festival rentable et divertissant, selon les membres du conseil d’administration.