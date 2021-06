Apple dédommage une femme après que des techniciens publient ses photos osées

La femme, étudiante de l’Université de l’Oregon en 2016 lors des événements, a envoyé son iPhone à une succursale de l’entreprise taïwanaise de fabrication et d'assemblage de pièces électroniques Pegatron, à Sacramento, en Californie, afin de le faire réparer. Deux techniciens ont ensuite publié sur son compte Facebook des photos osées d’elle et une vidéo, qui se trouvaient sur son téléphone intelligent.

L’avocat de l’étudiante, identifiée Jane Doe selon les documents de la cour, demandait à Pegatron 5 millions de dollars américains pour atteinte à la vie privée et traumatisme émotionnel. Apple a payé pour son sous-traitant – qui l’a remboursé par la suite – plusieurs millions de dollars pour régler l’affaire, sans toutefois préciser de montant exact.

C’est une poursuite judiciaire entre Pegatron et son assurance, qui refusait de payer la facture, qui a levé le voile sur cette histoire qui remonte à 2016. Après une enquête exhaustive d’Apple , les deux employés fautifs du sous-traitant ont été mis à la porte.

Nous prenons la confidentialité et la sécurité des données de notre clientèle extrêmement au sérieux et avons mis en place un certain nombre de protocoles pour garantir la protection des informations personnelles tout au long du processus de réparation , a indiqué un porte-parole d’Apple au site The Verge.

Le géant de la technologie a ajouté que depuis 2016, il avait continué à renforcer ses règles relatives aux entreprises sous-traitantes qui réparent ses appareils.

Ce n’est pas la première fois qu’un incident du genre survient. En 2013, un magasin Best Buy de Tuscaloosa, en Alabama, avait été traîné devant les tribunaux après que des membres de la Geek Squad, qui offrent des services de soutien technique, ont publié en ligne des photos nues d’une femme tirées de son ordinateur.