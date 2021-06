Le système de paye Phénix éprouve encore des difficultés

À Bathurst au Nouveau-Brunswick, une fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social qui éprouve des ennuis depuis trois ans avec ce système ne sait plus à quel saint se vouer pour tenter de régulariser sa situation.

J'ai des problèmes depuis 2018 à la suite d'un congé médical. Une citation de :Cindy Chiasson

Cindy Chiasson travaille comme agente au service de paiements pour les prestations des pensions de la sécurité de la vieillesse. Ses ennuis avec le système de paye Phénix ont débuté pendant un arrêt de travail de près de quatre mois, un congé qu'elle a dû prendre pour des raisons médicales.

J'ai cinq payes qui ont continué d'entrer, d'être déposées dans mon compte , dit-elle.

Elle a communiqué à plusieurs reprises avec des responsables du Centre de paye pour avoir des clarifications sur cette situation.

Je leur demandais comment que je pouvais faire pour rembourser les trop payés. Puis à ce moment-là, on me disait "Ah non madame, inquiétez-vous pas avec ça, un moment donné vous allez recevoir une lettre avec toutes les directives comment poursuivre avec les remboursements" , explique-t-elle.

Mais cette lettre, elle l'attend toujours.

Cindy Chiasson, fonctionnaire fédérale. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Cindy Chiasson

Il y a près d'un an, elle a dû s'absenter de son travail, une fois de plus pour des raisons médicales. À son retour, elle s'est aperçue que le gouvernement avait commencé à récupérer l'argent qui lui avait été versé en trop.

Toutes sortes de montants, des grosses récupérations aussi, même une paye jusqu'à 75% de ma paye avaient été récupérés , explique Cindy Chiasson.

Calculs différents

Elle a alors multiplié les appels à la recherche d'explications, mais chaque fois elle affirme avoir reçu de l'information différente et jamais de la même personne.

Chaque fois que j'appelle, mon montant de trop payé augmente. La dernière fois que j'ai appelé, c'était le 12 mai puis à ce moment-là, ils m'ont dit c'était au-dessus de 13 000$.

Selon ses calculs, c'est plutôt la somme de 6500$ qui lui a été versée en trop. Elle affirme aussi que depuis le mois de janvier, environ 4000$ auraient été retenus sur son salaire par le service de paye.

Même des démarches auprès de son syndicat n'ont rien donné. La mère monoparentale de deux enfants dit vivre beaucoup d'anxiété.

C'est pas normal que je dois vivre ce stress-là par rapport à ma paye pour laquelle je travaille , lance-t-elle.

Près de trois ans après les premières irrégularités du système de paye Phénix à son égard, elle est toujours en quête d'une solution et songe maintenant à se tourner vers son député fédéral, Serge Cormier, pour recevoir de l'aide.