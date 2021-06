Le Bas-Saint-Laurent en jaune d'ouest en est dès lundi

Les MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques passeront au palier d'alerte jaune lundi. Les MRCMunicipalité régionale de comté de l'est de la région, qui y sont depuis lundi dernier, resteront à ce palier d'alerte et ne passeront pas tout de suite au vert.