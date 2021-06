COVID-19 : plus de cas en Outaouais qu'à Ottawa

La propagation de la COVID-19 poursuit toutefois sa perte de vitesse dans les régions d’Ottawa et l’Outaouais.

Mardi encore, Ottawa demeure sous la barre des 500 cas actifs, avec 449 cas, et enregistre sa plus faible hausse de nouveaux cas de COVID-19 depuis décembre.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) fait état de 15 nouveaux cas sur son territoire. Il faut remonter au 8 décembre pour voir une augmentation aussi modérée. On rapportait alors 18 nouveaux cas.

Depuis le début de la pandémie, 27 335 cas ont été comptabilisés dans la région.

Ottawa ne signale aucun nouveau décès lié au virus, mardi, maintenant son bilan total à 582 morts.

SPOSanté publique Ottawa indique que 25 personnes sont présentement hospitalisées en raison de la COVID-19. Comme c’est le cas depuis dimanche, on compte quatre personnes aux soins intensifs.

Dans son ensemble, l'Ontario recense 469 nouveaux cas de coronavirus et 18 décès de plus, mardi.

Il s'agit du plus faible nombre d'infections en une journée depuis le 26 septembre.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 703, comparativement à 1030, il y a une semaine.

17 nouveaux cas en Outaouais

Du côté de l’Outaouais, on note une augmentation de 17 nouveaux cas. Au total, 12 300 cas ont été signalés dans la région depuis le début de la pandémie.

Aucun nouveau décès n’y a été enregistré au cours des dernières 24 heures, selon les plus récentes données disponibles.

Le bilan des décès liés à la maladie s’établit donc toujours à 214, un nombre qui demeure inchangé depuis le 26 mai dernier.

Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux recense, mardi, 150 nouveaux cas de COVID-19, le plus bas niveau depuis l’été dernier. Il fait également état de quatre décès de plus.

Au total, ce sont maintenant 11 156 Québécois qui sont morts de la maladie depuis le début de la pandémie.

Plus de détails à venir...